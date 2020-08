Hannover

„Zum Fest“ heißt die feine Bahlsen-Kekskreation, die in dieser Woche den Weg in den Outlet-Verkauf des Unternehmens in der Markthalle geschafft hat. Wer sich fragt, was es denn in diesen schwierigen Zeiten – die Hitze drückt, das Virus ist auch immer noch da – so zu feiern gibt, dem sei gesagt: Es weihnachtet sehr! Jedenfalls beim großen hannoverschen Keksproduzenten. Der hat sich entschieden, früh die Offensive Advent einzuleiten.

„So früh wie nie“, berichtete ein Bahlsen-Mitarbeiter der NP. Offiziell bestreitet das Unternehmen das aber. „Die Ware kommt jedes Jahr Anfang August in die Outlets“, erklärt eine Sprecherin und versichert: „Die Nachfrage ist da. Sonst würden wir das auch nicht machen“.

Anzeige

Weihnachtsgebäck : Kunden fragen schon im März danach

„ Bahlsen Weihnachtsgebäck – endlich wieder erhältlich“, titelt der Kekshersteller forsch im Internet. „Endlich“ wird nicht Jedermanns erster Gedanke sein, bei 31 Grad plus im Schatten. Tatsächlich sollen jedoch von Sehnsüchtigen schon die ersten Tüten Saisonware aus dem Laden getragen worden sein. Die ersten Kundennachfragen gab es im März.

Weitere NP+ Artikel

Immerhin Spekulatius und Zimtsterne zeigen sich ziemlich immun gegen Hitze. Im Angebot ist allerdings auch schon Weihnachtsgebäck mit Schokoüberzug: Lebkuchen – natürlich. Aber auch die kleinen Herzen mit Orangengeschmackfüllung.

Läuft schon: Das Geschäft mit dem Weihnachtsgebäck im Bahlsen-Outlet in der Markthalle. Verkäuferin Marina Oberbelland zeigt die Ware. Quelle: Rainer Dröse

Kirchen-Kritik: „Jetzt ist Hochsommer – und nicht Weihnachten “

„Wir lieben Weihnachten“, verkündet Bahlsen auf Rabattzetteln, die zehn Prozent Nachlass beim nächsten Kauf des Festgebäcks ankünden. Ein Versprechen, das noch viel mehr für die Kirche gilt, die sich schon seit rund 2000 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Dort kommt die Feststimmung im August nicht so gut an. „Alles hat seine Zeit. Und jetzt ist Hochsommer – und nicht Weihnachten“, sagt Rainer Müller-Brandes, der frisch gekürte Stadtsuperintendent der evangelischen Kirche in Hannover. Das Gebäck zum Fest gehöre „in die Adventszeit und nicht zu 30 Grad Hitze“. Diese Allverfügbarkeit tue „nicht nur gut“.

Zumindest in den Supermärkten gibt es das Weihnachtsgebäck noch nicht. Diese werden jetzt beliefert und entscheiden laut Bahlsen dann selbst, wann sie dieses anbieten. In der Regel sei das Ende August/Anfang September der Fall.

Bahlsen wollte aussteigen aus dem Weihnachtsgeschäft

2012 verkündete das Traditionsunternehmen, dass es auf dem deutschen Markt kein Weihnachtsgebäck mehr anbieten wolle. Zu groß sei der Konkurrenzdruck seitens der Eigenmarken der Handelsketten. Kurz darauf die Wende. Firmenchef Werner Michael Bahlsen berichtete von einer Flut wütender Verbraucherproteste – und machte einen Rückzieher. Auch aktuell stehe „es nicht zur Disposition, aus dem Weihnachtsgeschäft auszusteigen“, so eine Sprecherin.

Den Verkauf schon Anfang August darf man wohl so verstehen, dass es Bahlsen wirklich Ernst ist mit dem Weihnachtsgebäck. Welchen Anteil dieses am Umsatz ausmacht, verrät das Unternehmen nicht. Dafür einen Tipp: „Frisch schmeckt es besonders gut“.

Von Christian Bohnenkamp