Lebensretter: Hannoveraner ist Deutschlands „Held der Straße 2020“

Gehrden

Statt vorbeizufahren, half er. Wolfgang Sturm (50) aus Gehrden bemerkte Ende Oktober einen regungslosen Mann auf einem Gehweg. Ohne zu zögern hielt er an und leistete gemeinsam mit weiteren Helfern erste Hilfe. Der Betroffene, der wegen eines Herzinfarkts zusammengebrochen war, überlebte dank des selbstlosen Einsatzes. Für seine Zivilcourage wurde der 50-Jährige am Mittwoch vom Reifenhersteller Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) zu Deutschlands „Held der Straße 2020“ gekürt.

Es war der 30. Oktober. Gegen 6.30 Uhr am Morgen fuhr Sturm, freiberufliche Finanzdienstleister, über die Landwehrstraße zwischen Linderte und Vörie. „Ich sah im Vorbeifahren am Straßenrand diese Leuchthalsbänder“, berichtet Sturm. Solche, wie sie Hunde angelegt bekommen. Er fuhr zunächst vorbei, bemerkte aber beim Blick in den Rückspiegel etwas Dunkles am Boden. Vollbremsung, Rückwärtsgang. Und tatsächlich: „Ich erkannte, dass zwei aufgebrachte Hunde einen regungslosen Menschen bewachten.“ Er verlor keine Zeit, wählte den Notruf.

Hunde schützen Betroffenen – Krankenschwester hilft mit

Auch eine zufällig vorbeifahrende Krankenschwester hielt, um zu helfen. Das Problem: „Die Vierbeiner ließen nicht wirklich jemanden in die Nähe ihres Herrchens kommen“, erinnert er sich. Zudem habe der Bewusstlose auf den Leinen gelegen. Doch irgendwie mussten sie an den Mann herankommen. Der 50-Jährige fasste sich ein Herz, näherte sich vorsichtig, griff die Leinen und band die Hunde an einem Baum an.

Umgehend danach konnten er und die Krankenschwester mit der ersten Hilfe beginnen. Die Helferin verständigte zudem ihren Freund, der Rettungssanitäter ist. Während dieser auf dem Weg war, wechselten sich die beiden mit der Herzdruckmassage ab. Bereits kurze Zeit später traf der Sanitäter mit professionellem Equipment ein und leitete die Ersthelfer an. „Wir haben super im Team zusammengearbeitet, bis der Notarzt eintraf und uns ablöste“, so Sturm.

Preisverleihung findet virtuell statt

Der Mann, der einen Herzinfarkt erlitten hatte, überlebte dank des couragierten Einsatzes. „Bei der Hilfsaktion haben mir meine Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr geholfen“, unterstreicht der 50-Jährige, der seit 18 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Redderse ist. Mehr noch seien aber die Erste-Hilfe-Kurse im Zuge der Mitgliedschaft wichtig gewesen. Sein Appell: „So eine Schulung kann jederzeit und auch regelmäßig absolviert werden. Das bereitet auch auf solch unerwartete Fälle sehr gut vor.“

Sturm wurde für seine Zivilcourage bereits zum „Held der Straße November“ gekürt wurde. Nun folgte die Auszeichnung zum Helden des Jahres, bei denen die Jury den Gehrdener aus zehn Monatshelden auswählte. Wegen der aktuellen Coronabeschränkungen wurde der Preis virtuell übergeben, statt wie sonst üblich im Bundesverkehrsministerium in Berlin.

Schrimherr der Kampagne: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lobte den Einsatz von Wolfgang Sturm. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Als Schirmherr der Kampagne ließ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mitteilen: „Helden der Straße sind Menschen, die aufmerksam unterwegs sind und Menschen in Not helfen. Ich danke allen Helden, die mit gutem Beispiel vorangehen - so wie Wolfgang Sturm, dem ‚Helden der Straße 2020‘.“ Der für Scheuer anwesende Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, unterstreicht: „Sie sind ein Vorbild für uns alle.“

Chefs von Goodyear und AvD loben Sturms Einsatz

Erich Fric, Geschäftsführer der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH hat besonders die Zusammenarbeit im Team imponiert: „Wolfgang Sturm hat keine Angst gezeigt und zunächst dafür gesorgt, dass der Mann behandelt werden kann. Und dann hat das gemeinsame Wirken von ihm und den beiden anderen Personen dazu geführt, dass die Reanimation des Mannes erfolgreich war.“

AvD-Präsident Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg hebt zudem Sturms Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr hervor: „Hier sieht man wieder, wie ehrenamtliches Engagement auch im Alltag auf solche Situationen vorbereiten kann.“ Er betont, dass jeder helfen könne und sollte: „Erste Hilfe ist ein Thema, das jeden Menschen, egal ob dieser zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto oder Motorrad unterwegs ist, betrifft.“

Neben einem Pokal wurde die Auszeichnung zusätzlich mit einem Shopping-Gutschein im Wert von 5.000 Euro honoriert. Weiter soll Sturm zu einem Rennen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft eingeladen werden. Goodyear und der AvD engagieren sich seit über zehn Jahren mit der Aktion „Held der Straße“ für mehr Verkehrssicherheit und suchen mit dem Magazin „Trucker“ jeden Monat selbstlose Heldinnen und Helden.

Von Jens Strube