Laverana produziert Desinfektionsmittel für Niedersachsen

Der Naturkosmetikhersteller Laverana (Marke Lavera) unterstützt das Land Niedersachsen in der Corona-Krise: Das Unternehmen hat 35.000 Liter Hand-Desinfektionsmittel für das Bundesland produziert. Die erste Lieferung über 24.000 Liter ist bereits erfolgt. Das teilte Laverana (Firmenzentrale in Hannover, Standorte in Wennigsen, Empelde und Bantorf) am Mittwoch mit. Zudem habe man 20.000 Pflegeprodukte der Hausmarke Lavera gespendet.

Das niedersächsische Wirtschaftministerium hatte sich zuvor an Laverana gewandt und um Unterstützung bei der Sicherung der medizinischen Grundversorgung gebeten. Daher habe man die Produktion kurzfristig umgestellt auf Desinfektionsmittel, das hilft, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Abteilungen des Unternehmens – von Einkauf über Entwicklung bis Produktion –hätten dazu beigetragen, innerhalb kurzer Zeit die Herstellung von 35.000 Liter Hautdesinfektionsmittel zum Selbstkostenpreis zu ermöglichen, hieß es in einer Mitteilung. Man habe sich dabei an eine von der WHO empfohlenen Rezeptur gehalten. Laverana-Vertriebschefin Henrike Neuhoff sagte, man freue sich, das Land Niedersachsen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aktiv unterstützen zu können.

Zusätzlich hat Laverana 20.000 Pflegeprodukte an die Spendenplattform Innatura übergeben. Die Organisation habe eine breite Empfängerbasis mit Schwerpunkt in der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe und könne die Spende damit an Organisationen im In- und Ausland verteilen. Die Hilfe komme somit genau da an, wo sie gebraucht werde.

Von Inken Hägermann