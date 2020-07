Hannover

Es sind schwere Vorwürfe, die Mitarbeiter des Naturkosmetikunternehmens Laverana erheben: Ihr Arbeitgeber soll eklatant gegen Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, insbesondere in den Produktionsstätten, verstoßen. Nun beschäftigt der Fall sogar die Behörden.

„Die Wärme staut sich unerträglich“

In der anonymen Beschwerde, die neben dem Gewerbeaufsichtsamt, den zuständigen Gewerkschaften, der Feuerwehr und Oberbürgermeister Belit Onay auch an die Neue Presse gegangen ist, heißt es: „Wir arbeiten mit teilweise hochentzündlichen Stoffen, wir haben hier Temperaturen in der Herstellung in Wennigsen von fast immer 30 Grad, in den Sommermonaten sogar mehr als 40 Grad. Die Wärme staut sich unerträglich, aber Absaugungen und Klimaanlagen sind nicht vorhanden, sodass atemwegsschädigender Staub in der Raumluft ist.“ Und Atemschutzmasken seien Mangelware. Auch in den Produktionsräumen am Standort in Empelde sei es „nicht viel besser“.

„Arbeiten unter diesen Bedingungen ist nicht zumutbar“

Zusagen des Unternehmens, Brandschutz und Klimatisierung nachzurüsten, seien bisher nicht erfüllt worden. Und auch auf Sicherheitsunterweisungen werde meistens verzichtet. Dabei würden wegen des hohen Mitarbeiterwechsels und Krankenstandes auch zahlreiche Leihkräfte eingesetzt. Die Mitarbeiter fordern: „Es müssen dringend eine Belüftung, Klimatisierung und Absauganlagen in der Herstellung eingebaut werden. Ein Arbeiten unter diesen Bedingungen ist nicht zumutbar.“

Schüchtert Laverana seine Mitarbeiter ein?

Doch Kritik sei bei Laverana nicht erwünscht – und das auch der Grund, warum die Mitarbeiter es nur anonym wagten, Beschwerde zu erheben: „Der Inhaber des Unternehmens duldet kein Aufzeigen von sicherheitsrelevanten Mängeln oder Kritik und beantwortet jede Kritik mit Sanktionen bis hin zu Entlassungen.“ Auch der Mut, einen Betriebsrat zu gründen, fehle den Mitarbeitern daher, „bisherige Versuche wurden durch Einschüchterungen und angedrohten Kündigungen abgebrochen“, heißt es.

Konzern bestreitet alle Vorwürfe

Der Konzern lässt Anfragen nur über einen Medienanwalt beantworten, der die meisten Vorwürfe bestreitet. Es sei falsch, dass die Gründung eines Betriebsrates nicht toleriert und Mitarbeitern mit Kündigungen gedroht werde, sagt Anwalt Christian Rauda. Zudem verfüge Laverana „über eine Schulungsmatrix, die alle notwendigen und gesetzlich geforderten Inhalte, in denen Mitarbeiter unterwiesen werden müssen, sicherstellt.“ Dies werde auch dokumentiert. Rauda weiter: „In allen Produktionsstätten gibt es Absauganlagen und Brandschutzvorrichtungen.“ Am Standort Wennigsen seien bereits „in einigen Teilbereichen Belüftungs- und Klimaanlagen eingebaut“ Die Produktionsstätte werde „bis Ende 2020 ausgestattet“.

Gewerbeaufsichtsamt will Vorwürfen vor Ort nachgehen

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover nimmt die Vorwürfe derweil ernst, auch wenn dort in der Vergangenheit keine Missstände bei Laverana registriert worden sind. Behördenleiter Bernd Reese zur NP: „Wir gehen den schwerwiegenden Vorwürfen nach, werden uns am 21. Juli auch vor Ort im Unternehmen umsehen.“

Von Britta Lüers