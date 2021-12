Hannover

Ein lauter Knall hat am Mittwochabend mehrere Anwohner in Hannovers Südosten aufgeschreckt. Nach Polizei- und Feuerwehrangaben lag die Ursache im Brand eines Müllcontainers: Der Abfallbehälter stand vor der Kita Windröschen in Seelhorst. Der Grund für das explosionsartige Geräusch ist unklar.

Der Brand am Windröschenweg wurde um 18.13 Uhr gemeldet. „Anfangs rückte nur ein Löschfahrzeug aus, weil von brennendem Gerümpel die Rede war“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Doch beim Eintreffen sahen die Retter den in Flammen stehenden Container dicht an der Holzfassade der Kita. Deshalb wurde ein ganzer Löschzug nachalarmiert. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden, die Fassade wurde dennoch beschädigt.

Anwohner berichten von lautem Knall

Mehrere Anwohner teils sogar aus Döhren und Bemerode berichteten zudem von einer Art Explosionsgeräusch. Die Erde habe merklich gebebt. Die Polizei kann den Knall bestätigen. Möglicherweise könnten Unbekannte zuvor einen Böller in den Container geworfen haben. Laut Feuerwehrsprecher Hintz sei auch denkbar, dass Müll wie beispielsweise alte Spraydosen in die Luft geflogen sein könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Peer Hellerling