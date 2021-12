Lauter Fernseher verrät gesuchten Straftäter

Hannover

Zivilkräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover haben am Montagabend in einer Wohnung Am Dornbusch im Stadtteil Ahlem einen gesuchten Straftäter verhaftet. Zunächst dachten die Beamten, der 34-Jährige sei gar nicht zu Hause, doch dann verriet ihn sein lauter Fernseher, der sich plötzlich einschaltete.

Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er dreimal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Erschleichens von Leistungen vor dem Amtsgericht Hannover verurteilt worden war. Seine Geldstrafen hatte er nie bezahlt. Am Montagabend standen die Polizisten dann vor seiner Wohnungstür in Ahlem.

Schlüsseldienst öffnet die Tür

„Trotz Klingelns und lautstarken Klopfens öffnete er nicht“, sagt Bundespolizeisprecher Detlef Lenger. Als die Beamten schon abrücken wollten, schaltete sich plötzlich der Fernseher in der Wohnung an. Geöffnet wurde dennoch nicht.

Zusammen mit Kollegen des Kommissariat Hannover-Limmer ließen die Beamten die Tür von einem Schlüsseldienst aufmachen. In der Wohnung trafen sie den 34-Jährigen an. Die Geldstrafen in Höhe von 2200 Euro konnte er nicht zahlen. Deshalb wird er den Jahreswechsel nun in der Justizvollzugsanstalt Hannover verbringen müssen – 205 Tage hat er abzusitzen.

Von Britta Mahrholz