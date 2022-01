Laubenfeuer in Hainholz: Brandstifter schlug bereits am Sonntagabend zu

Hannover

Nach dem verheerenden Laubenbrand in einer Kleingartenanlage in Hainholz hat die Polizei am Dienstag neue Details zum Tatgeschehen bekannt gegeben. Demnach muss der Feuerteufel das Holzhäuschen im Primelweg des Vereins „Krügersruh“ schon am Sonntagabend angezündet haben. Erst Stunden später wurden die Flammen von Hinweisgebern entdeckt.

Gegen 0.45 Uhr hatten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert. Die rückten mit der Berufsfeuerwehr Hannover und der Ortswehr Vinnhorst in der Anlage Am Rübekamp an. Die Helfer konnten allerdings nicht verhindern, dass die Laube komplett zerstört wurde. Sie ist einsturzgefährdet.

Experten der Polizei untersuchen den Tatort

Experten der Polizei haben den Brandort inzwischen untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuer schon am Sonntag zwischen 22 und 22.30 Uhr absichtlich gelegt wurde. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Trotz der massiven Zerstörung der Laube konnte die Feuerwehr drei rund 30-jährige Wasserschildkröten namens „Coco“, „Ella“ und „Kucki“ retten.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1095555.

Von Britta Mahrholz