Hannover

In der Gartenkolonie am Lenzbergweg in Waldheim ist am Donnerstagabend eine Laube in Brand geraten und dadurch komplett zerstört worden. Brandermittler der Polizei haben den Brandort am Freitagmorgen untersucht – die Ursache für das Feuer ist aber nicht mehr feststellbar.

Feuer durch Nachbarn entdeckt

Eine Nachbarin hatte gegen 17.30 Uhr Rauch bemerkt und das Feuer entdeckt. Sie alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube jedoch bereits im Vollbrand. Wegen des hohen Zerstörungsgrades, es stehen nur noch Teile des Mauerwerks, bleibt die Ursache unklar. Die Ermittler schließen jedoch eine vorsätzliche Tat aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

