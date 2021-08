„Lassen Sie sich helfen“: Messerstecher aus der List kommt in psychiatrische Klinik

Hannover

Danilo T, der am 31. Januar diesen Jahres zwei Männer auf offener Straße mit Messerstichen schwer verletzt hat, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Zu diesem Urteil kam die 13. große Strafkammer am Landgericht Hannover unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph am Mittwoch. T. waren versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung sowie versuchter Totschlag vorgeworfen worden. Das Schwurgericht sah zudem das Merkmal der Heimtücke gegeben – Schuldfähigkeit konnte dem Angeklagten allerdings nicht nachgewiesen werden.

„Sie sind krank und Sie müssen behandelt werden“, sagte Richter Joseph in der Urteilsbegründung. T. leidet an einer schizophrenen Störung, die sich über längere Zeit entwickelt habe und schließlich „explosionsartig“ durchbrach. Die Corona-Situation samt Isolation hätten ihren Teil dazu beigetragen. Der Angeklagte, der vor dem Angriff ein unauffälliges Leben führte, habe mit ständigen Ängsten und Sorgen gelebt.

Der Angeklagte Danilo T. im Landgericht Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Von hinten angeschlichen

Was genau T. dazu brachte, am Mittag des 31. Januar seine Wohnung in der List zu verlassen und zwei Männer wahllos anzugreifen, konnte nicht geklärt werden. Im Laufe des Verfahrens ergab sich allerdings, dass T. gerade eine Mahlzeit zubereitete. Unvermittelt soll er sich zwei Küchenmesser gegriffen haben und damit vor die Tür gegangen sein. Als er von der Voß- auf die Robertstraße ging, erblickte er sein erstes Opfer, Hanno B., der gerade dabei war, gemeinsam mit seiner Freundin Eis von deren Auto zu kratzen.

Ermittler am Tatort in der Robertstraße am 31. Januar. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

T. nahm den 31-Jährigen „ins Visier“ und schlich sich von hinten an. Dann stach er B. das Messer in den Rücken. Die folgenden Szenen spielten sich in kürzester Zeit ab: B. ging zu Boden, seine Freundin rief sofort um Hilfe und warf mit einem Eiskratzer nach dem Angreifer – T. lies von seinem Opfer ab. Zur selben Zeit näherte sich eine Familie, die T. ansprach. „Nichts ist in Ordnung“, soll der 41-Jährige auf die entsprechende Frage geantwortet haben. Dann zog er ein zweites Messer und rannte auf einen 59-Jährigen zu. Der ergriff die Flucht, geriet allerdings ins Stolpern. T. soll dann auf den am Boden liegenden Mann gesprungen sein – und stieß auch ihm ein Messer in den Rücken. Die hinzugerufene Polizei konnte T. schließlich festnehmen.

„Angriff ist täglicher Begleiter“

„Ihr Wahn hätte jeden treffen können“, sagte Richter Joseph zum Angeklagten, der das Urteil gefasst aufnahm. Die beiden Opfer und die Angehörigen, die den Angriff verfolgten, leiden bis heute unter den Folgen. Hanno B. mussten 20 Prozent der linken Lunge entnommen werden. Er habe kein Gefühl mehr in der linken Bauch- und Brustseite. Alle Betroffenen hätten Angst auf die Straße zu gehen. „Der Angriff ist ein täglicher Begleiter“, sagte sein Anwalt Matthias Waldraff.

Anwalt Matthias Waldraff (links) mit dem Opfer der Messerattacke Hanno B. Quelle: Ilona Hottmann

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach seiner Festnahme hatte T. versucht, aus dem Polizeigewahrsam zu entkommen. Unter Aufbringung großer Kräfte konnten die Beamten das verhindern. Es folgten zwei Suizidversuche. Ohne Behandlung sei T. für die Allgemeinheit gefährlich, so Richter Joseph. „Schuld ist gleich Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit“, sagte Joseph. „Die Einsicht, etwas Falsches getan zu haben, haben Sie. Die Steuerungsfähigkeit haben Sie nicht. Lassen Sie sich helfen.“

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Manuel Behrens