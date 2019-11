Langweilig? CDU kritisiert IHK-Neubau am Bischofsholer Damm

Hannover

Für 45 Millionen Euro baut Hannovers Industrie- und Handelskammer ( IHK) neu am Bischofsholer Damm. Der Entwurf stößt allerdings auf harsche Kritik der CDU. „Langweilig“ sei der, findet Felix Semper, baupolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Die Backsteinfassade passe allerdings zu dem „ Einheitsbrei, der in den vergangenen Jahren in Hannover entstanden ist“, sagt Semper.

So wie der IHK-Neubau sehe „aktuell jeder zweite Entwurf aus“, ärgert er sich. Dieser ähnele zum Beispiel stark dem neuen Verwaltungsbau der Stadt am Schützenplatz, an dem es schon zuvor viel Kritik gegeben hatte. Auch an der Hans-Böckler-Allee sehe „fast jedes zweite Gebäude so aus wie der IHK-Neubau“, findet CDU-Mann Semper.

Dass es Ähnlichkeiten gibt, wundert nicht. Denn das hannoversche Architekturbüro Martienssen, das den IHK-Neubau entworfen hat, hat an der Hans-Böckler-Allee auch das Backsteingebäude für die Krankenkasse AOK geplant.

Zu viel Einfluss des Bauamtes auf die Entwürfe?

Der Vorwurf, dass in Hannover viele Gebäude, die entstehen, ähnlich aussehen, ist nicht neu. Die CDU hatte schon zuvor kritisiert, dass Stadtbaurat Uwe Bodemann bei Architektenwettbewerben erheblichen Einfluss auf die Auswahl der Entwürfe nehme. Laut IHK-Sprecher Stefan Noort hat es in diesem Fall aber gar keinen Architektenwettbewerb gegeben. Die beiden Unternehmen, die es mit ihren Grundstücken in die finale Auswahl geschafft hatten, hätten auch gleich die Konzepte für den Neubau mit eingereicht. Durchgesetzt hatte sich knapp das hannoversche Unternehmen Bauwo. „Der Entwurf soll so auch umgesetzt werden“, berichtet Noort.

Nach Einschätzung von CDU-Mann Semper braucht es aber schon gar keine Architektenwettbewerbe mehr, um Einfluss auf die Entwürfe zu nehmen. „Viele Architekten gestalten die Gebäude schon im vorauseilenden Gehorsam so, dass sie Hannovers Bauamt gefallen und schneller genehmigt werden“, vermutet er.

