Hannover

Die Polizei Hannover sucht mithilfe von Bildern von Überwachungskameras eines Imbisses in Langenhagen nach einem Mehrfach-Einbrecher. Ihm wird besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen.

Die abgebildete Person steht im Verdacht, am 29. Dezember um 1.56 Uhr in einen Imbiss an der Hans-Böckler-Straße und am 9. Januar um 4.45 Uhr in eine Pizzeria Am Pferdemarkt eingebrochen zu sein.

Pizzeria

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug der Täter im Januar am frühen Samstagmorgen eine Fensterscheibe einer Pizzeria ein, nachdem ihm ein Aufhebeln des Fensters misslungen war. In der Pizzeria nahm der Täter Bargeld, Getränkedosen und einen PC-Bildschirm an sich, um 4.55 Uhr entfernte er sich wieder.

Imbiss

Im Dezember in der Woche zuvor hatte der Täter um 1:56 Uhr die Eingangstür des Imbisses aufgehebelt und Lebensmittel gestohlen. In beiden Fällen machte er sich per Fahrrad davon.

Auf den Bildern der Überwachungskameras ist ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit schlanker Statur zu erkennen. Während der Tat trug er eine olivgrüne Winterjacke mit Fellkragen, eine schwarze Adidas-Jogginghose, weiße Sneaker und dunkle Arbeitshandschuhe.

Kitas heimgesucht

Dem gesuchten Mann werden auch Einbrüche in Kindertagesstätten nahe des Imbisses und der Pizzeria zugeordnet - weil es sich laut Polizei dem Äußeren nach um denselben Täter handelt. Auch aus den Kitas entwendete der Täter Bargeld.

Zeugenaufruf

Da die bisherige Fahndung erfolglos war, erhoffen sich die Ermittler nun mithilfe der Bilder aus dem Imbiss Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an 0511 / 1 09 42 17.

Von Ralph Hübner