Einen eigenen Garten hat die zwölfjährige Sidra nicht. „Dabei mag ich Tomaten so gerne“, sagt die Siebtklässlerin der IGS Langenhagen. So wie Sidra geht es immer mehr Kindern: sie wachsen ohne einen Garten und damit ohne die Möglichkeit auf, eigenes Gemüse anzupflanzen. Dadurch geht immer mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel verloren. Das Bildungsprogramm Gemüse-Ackerdemie, das bundesweit inzwischen in knapp 450 Kitas und Schulen Kinder auf den Acker schickt, versucht diese Lücke zu schließen. Seit diesem Frühjahr auch an der IGS Langenhagen. Finanziert wird das Projekt von der AOK Niedersachsen.

Tonne : „Das Programm ist hochspannend“

Kurz vor dem Herbst wurden nun die letzten Pflanzen für diese Saison in die Erde des Schulgartens gesetzt. Mit auf dem gut 100 Quadratmeter großen Acker stand Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Stolz führten die Siebtklässler den Minister durch die Beetreihen aus Fenchel, Kürbis, Kartoffeln und weiteren 20 Gemüsesorten. Erklärten ihm, woran man Rote Beete erkennt und was eigentlich ein Palmkohl ist. „Das Programm ist hochspannend, weil die Kinder hier ganz praktisch erfahren, dass Gemüse nicht im Supermarktregal wächst, sondern immer noch auf dem Acker“, so Tonne. Ob sie denn wirklich Rote Beete essen würden, wollte der SPD-Mann wissen. „Ja“, so die einstimmige Antwort. „Dann schicke ich euch meine Kinder“, witzelte er.

Schülerin Lissy: „Wir haben hier viel harte Arbeit investiert“

Wie groß die Bindung der Klasse an ihren eigenen Gemüsegarten ist, zeigt sich auch daran: Sogar in den sechswöchigen Sommerferien wechselten sie sich mit Pflege und Ernte ab. „Wir haben hier viel harte Arbeit investiert, den Acker im Frühjahr ganz neu angelegt. Da kann man in den Ferien nicht damit aufhören. Außerdem wachsen die Zucchini so schnell“, sagt Lissy (12). Sidra greift schon wieder zur Schaufel, gräbt in einer Reihe mehrere kleine Löcher. Neben ihr liegen kleine Pflanzen: Mangold, Feldsalat, Spinat. Behutsam setzt sie die zarten Gemüsepflanzen nacheinander in die Erde. Sidra: „So etwas habe ich vorher noch nie gemacht. Wenn ich früher Gemüse essen wollte, bin ich in den Supermarkt gegangen. Jetzt gehe ich in unseren Schulgarten.“

Von Britta Lüers