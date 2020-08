Hannover

Auch Urlaubsrückkehrer, die nicht aus Risikogebieten kommen, dürfen sich am Airport in Langenhagen testen lassen. Die KVN begrüße die beabsichtigte Änderung hin zur Quarantäne statt Test, sagte Haffke. „Die derzeitigen Massen-Abstriche sind medizinisch und ökonomisch nicht sinnvoll.“ Die Reihentests stellten eine unnötige finanzielle Belastung der Allgemeinheit dar.

Labore an ihren Kapazitätsgrenzen

Die Tests von Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten fallen dem Sprecher zufolge in aller Regel negativ aus und bringen die Labore an ihre Kapazitätsgrenzen. Das von der Johanniter-Unfallhilfe betriebene Testzentrum am Airport Hannover wurde am 30. Juli eröffnet; bis zum 24. August wurden dort 25.909 Abstriche genommen.

Termine innerhalb von 72 Stunden

Für einen Corona-Test können sich Reiserückkehrer bei der KVN online anmelden. Die Termine werden in einem Zeitrahmen von 72 Stunden vergeben. Das Ergebnis kann ebenfalls über das Internet abgerufen werden. Bis zur Bekanntgabe gilt Quarantäne-Pflicht.

Testpflicht soll wieder abgeschafft werden

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag vorgeschlagen, dass es kostenlose Corona-Tests für Urlauber bei der Einreise nach Deutschland nach dem Ende der Sommerreisesaison nicht mehr geben soll. Außerdem soll die erst kürzlich eingeführte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abgeschafft werden. Für solche Reisenden soll wieder ausschließlich die Quarantäneregelung gelten.

