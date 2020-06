Langenhagen: Polizei sucht mit Fotos nach Trickdiebinnen

Langenhagen

Vier Frauen sollen sich das Vertrauen eines 75-jährigen Seniors erschlichen haben – und mit dessen EC-Karte insgesamt etwa 22.500 Euro an Geldautomaten erbeutet haben. Die Taten liegen bereits fast ein Jahr zurück, die Abhebungen erfolgten zwischen dem 1. Juli und 5. August 2019 in Langenhagen. Da die Fahndung bislang erfolglos blieb, veröffentlicht die Polizei nun Fotos, die drei der mutmaßlichen Täterinnen beim Abheben zeigen.

Tatorte waren Automaten an der Walsroder Straße und auf dem Marktplatz in Langenhagen Mitte sowie am Bertha-von-Suttner-Ring in Kaltenweide. Drei der Täterinnen konnten von den dort angebrachten Kameras gefilmt werden.

Anzeige

Eine der gesuchten Personen hat eine stämmige Statur, dunkelblonde, lange Haare mit einem Seitenscheitel sowie eine breite Nase. Die zweite mutmaßliche Täterin ist schlank, hat dunkelblonde Haare, die zum Tatzeitpunkt zum Zopf nach oben gebunden waren. Die dritte Verdächtige ist ebenfalls schlank, hat einen dunklen Hautton, braune Augen, schwarze, gelockte und schulterlange Haare. Sie trug zum Tatzeitpunkt große Ohrringe.

Weitere NP+ Artikel

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 42 17 beim Polizeikommissariat Langenhagen zu melden.

Lesen Sie auch

Von kra