Langenhagen

Andere wären wohl schon tot bei diesem Promillewert: Die Polizei hat am Sonnabend gegen 22 Uhr in der Walsroder Straße, Höhe Imhoffstraße, einen Fahrradfahrer kontrolliert und eine „Alkoholbeeinflussung“, so die Beamten, festgestellt.

Er musste „pusten“, der Alkoholatemwert lag bei sage und schreibe 4,01 Promille. Der 33-Jährige bekam neben einer Strafanzeige die Aufforderung zum Blutttest. Und: Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde er ins Krankenhaus gefahren.

Von Petra Rückerl