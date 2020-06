Frauen-Quartett nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Hannover

Fahndungserfolg für die Polizei dank Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei hatte am Donnerstag mit Bildern aus den Überwachungskameras verschiedener Geldautomaten in Langenhagen-Mitte und Kaltenweide nach vier bislang unbekannten Frauen gesucht. Diese hatten mit der EC-Karte eines 75-Jährigen im Zeitraum vom 01. Juli bis 05. August 2019 ohne seine Einwilligung und Einverständnis etwa 22.500 Euro an diversen Bankautomaten in Langenhangen-Mitte und Kaltenweide abgehoben.

Mithilfe von Fotos hatte das Polizeikommissariat Langenhagen am Donnerstag öffentlich nach den vier unbekannten Täterinnen gefahndet und Bilder der Überwachungskameras veröffentlicht. Nachdem sich eine der gesuchten Frauen schon wenige Stunden nach Veröffentlichung gegen 16:15 Uhr bei der Polizei in Langenhagen stellte und es zudem mehrere Hinweise aus der Bevölkerung gab, konnten auch die weiteren Täterinnen inzwischen identifiziert werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von Andreas Voigt