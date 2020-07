Langenhagen

Nach einem gescheiterten Überfall auf eine Tankstelle in Langenhagen sucht die Kripo Hannover dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den bewaffneten Räuber oder sein Fluchtfahrzeug geben können.

Der maskierte Mann hatte die Tankstelle am Friesenring am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr betreten. Er bedrohte die 54-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Als sich die Frau weigerte, versuchte der Täter selbst, die Kasse zu öffnen. Als er damit scheiterte, ergriff er ohne Beute die Flucht. Vermutlich setzte er sich in einem Auto ab.

Anzeige

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Trotz groß angelegter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Mann nicht gefasst werden. Die Angestellte beschrieb ihn als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem orangefarbenen Oberteil und einer grauen Mütze. Sein Gesicht hatte er mit einem karierten Schal bedeckt. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack.

Weitere NP+ Artikel

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder und auch zu dem flüchtenden Auto geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt