Langenhagen

Dieser Ex wirkt nachhaltig: Der frühere Lebensgefährte einer Frau aus Langenhagen soll den VW Polo seiner Ex am Sollingweg während ihres Urlaubs „geliehen“ haben. Oder wie es die Polizei ausdrückt: Seit Mittwoch „unbefugt in Gebrauch genommen haben“. Er fuhr das Auto dann offenbar nicht nur ohne Einverständnis der früheren Freundin, sondern baute am Donnerstag auch gleich noch einen Unfall auf der A2 Richtung Berlin. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Von rue