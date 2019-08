Hannover

Parkende und wendende Fahrzeuge versperren regelmäßig den Weg: Radfahrer haben es in der Langen Laube oft nicht leicht. Der OB-Kandidat der Grünen, Belit Onay, will das ändern. „Wo Fahrradstraße draufsteht, muss auch Fahrradstraße drin sein“, fordert er.

Onay will mehr Platz für den Radverkehr schaffen. Er will deshalb aus der Langen Laube eine Einbahnstraße machen. Parken soll künftig nur noch Anwohnern erlaubt sein. „ Sicherheit und Lebensgefühl gehen vor“, sagt der Kandidat der Grünen. Ohne den ständigen Parksuchverkehr würden Gastronomie, Einzelhandel und Fahrradfahrer gleichermaßen profitieren, meint Onay. Diesen könne die Lange Laube „ohnehin nicht aufnehmen“. Für den Lieferverkehr will Onay, wo nötig, Haltebuchten einrichten.

Onay will Vorbild für andere Fahrradstraßen

Falsch parkende Autos auf der Straße und zugeparkte Ecken seien aber nicht nur für Radfahrer gefährlich, sondern auch für alle übrigen Besucher der Straße.

Ein „Vorbild für weitere Fahrradstraßen“ soll die Lange Laube aus Sicht von Onay werden. Für Autofahrer gebe es „ausreichend Parkplätze im anliegenden Parkhaus Lützowstraße“.

Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im August hätten laut der städtischen Zählstelle schon 555.000 Radfahrer die Lange Laube passiert. Gleichzeitig behinderten Zweite-Reihe-Parker „nahezu durchgängig den Radverkehr“, kritisiert Onay.

Auch deshalb sei die Straße laut Unfallatlas einer der Unfallschwerpunkte in Hannover.

Von C. Bohnenkamp