Springe

Dass Charlotte Schumacher heutzutage auf dem Trecker sitzt und ihre Zuckerrüben- und Getreideernte einfährt, ist ihr zwar in die Wiege gelegt worden, war aber dennoch nicht selbstverständlich. Die 27-Jährige ist nun schon die 17. Generation auf dem 120-Hektar-Hof in Lüdersen bei Springe, „aber meine Eltern haben mich oder meine Schwester nie dazu gedrängt, ebenfalls in die Landwirtschaft zu gehen“. Spätestens nach dem Abi, als Schumacher kurz im britischen Oxford und dem französischen Montpellier lebte, war ihr klar: „Statt Medizin, Chemie oder BWL wie vorher hat mich dann doch eher alles interessiert, was mit Landwirtschaft zu tun hat.“ Also schrieb sie sich in Göttingen ein, machte ihren Bachelor und Master in Agrarwissenschaften.

Früher mehr „mit der Nase am Boden“

Heute ist sie Juniorchefin auf dem elterlichen Betrieb, Angestellte gibt es nicht, hier wird alles von der Familie erarbeitet. Doch was macht eine Landwirtin heute eigentlich, was unterscheidet den Job von dem der Vorgängergenerationen? Und wie wird die Landwirtschaft von morgen aussehen?

„Die Landwirtschaft von gestern war weniger technisiert, es gab mehr Handarbeit, man sagt, man war mehr mit der Nase am Boden“, sagt Charlotte Schumacher lachend. Was sie nicht so witzig findet: „Heute haben wir einen sehr hohen bürokratischen Aufwand, 50 Prozent macht das mindestens aus.“ Anträge schreiben, sich mit neuen Verordnungen ärgern, „das gehört dazu, man kann es nicht vermeiden“, berichtet die junge Frau. Aber auch die Technik habe sich deutlich verbessert, „sie ist präziser, was etwa den Pflanzenschutz und die Düngung betrifft“. Die beiden Punkte – Bürokratie und Technik – werden auch künftige Bauerngenerationen noch viel stärker beschäftigen. „Es gibt jetzt schon erste selbstständige Feldrobotor“, erzählt sie. Es gebe beispielsweise ein Modell, das über GPS gesteuert werde. „Die Maschine kann selber die Rüben drillen, sprich die Aussaat übernehmen, merkt sich die Position der Aussaat, und kann am Ende die Rüben direkt hacken, also vom Unkraut befreien.“ Nein, dass Menschen hier überflüssig werden, das glaubt Schumacher nicht. „Da sind zu viele Faktoren, die Maschinen nicht alle berücksichtigen können.“

Weniger Düngemittel „würde schwierig werden“

Ein Faktor, der das Leben der Landwirte beschäftigt, ist der Faktor Politik. Speziell die Düngemittelverordnungen sorgen für Verunsicherung und oft auch Wut bei den Bauern. Charlotte Schumacher bleibt da recht cool. „So wie unser Betrieb im Moment düngen darf, ist es ok, damit können wir arbeiten.“ Man befinde sich aber auch nicht direkt im roten Gebiet. „Doch wenn es eine weitere Reduzierung der Düngemittel gibt, bekommen wir auch in unserem Betrieb ein Problem.“ Man müsse Qualitäten produzieren und brauche eine gewisse Menge an Nährstoffen, „um das Bodenleben in Gang zu halten“. „Pflanzen brauchen, wie wir Menschen ja auch, Nährstoffe.“

Lieferschwierigkeiten aus Russland und China

Zu viel Düngen würden die Bauern sich aus zwei Gründen ohnehin nicht leisten können, sagt Schumacher. „Die Düngemittel sind zur Zeit extrem teuer“, was an den hohen Erdgaspreisen liege. Und daran, dass Russland und China „aktuell nichts nach Europa liefern“. Die Logistik sei das Problem, man kennt das aus der Chip-Produktion etwa für Halbleiter. „Vergessen wird auch, dass es uns gar nichts bringt, wenn wir unendlich viel Stickstoff – ob mineralisch oder organisch – auf die Flächen streuen.“ Denn irgendwann sei ein Ertragsoptimum erreicht, ab dann würde einfach nur noch überdüngt.

Landwirtin Charlotte Schumacher Quelle: Elena Otto

Öko- und konventionelle Landwirtschaft kombinieren

Die junge Landwirtin hält auch überhaupt nichts davon, die „früher noch krassere“ Trennung von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft beizubehalten. Sowohl im Öko- als auch im konventionellen Landbau gebe es Dinge, die man in Bezug auf Artenvielfalt und Klimawandel verbessern könne. „Aus beiden Bereichen muss man gucken, was funktioniert, was weiterentwickelt werden muss, was man kombinieren kann“, sagt sie ganz pragmatisch. Ihr Betrieb probiere immer mal wieder neue, mit Blick auf den Klimawandel möglicherweise besser geeignete Getreidesorten aus. Bei ihr in Lüdersen werden Zuckerrüben, Raps, Hafer, Dinkel und Winterweizen angebaut, man habe Durum (Hartweizen etwa für Grieß und Pasta) getestet und Ackerbohnen für die heimische Tierproduktion. „Wir sind immer offen und gucken auch nach neuen Früchten und Kulturen“, sagt sie auf die Frage, ob auch Cannabis-Anbau nach einer Legalisierung eine Idee wäre. „Wenn es einen Markt dafür gibt, warum nicht?“

„Billig billig“ ist ein Problem

Es kommt ja immer darauf an, was die Kundschaft will. Bisher spiegelten sich – in Umfragen gewünschte Veränderungen zu mehr Öko, zu mehr Direktvermarktung – „nicht im Käuferverhalten wieder“, da gehe es oft nur um „billig billig“. Dieses Problem, die Zwänge aus der Lebensmittelwirtschaft, strenge EU-Vorschriften und auch die steigenden Kosten könnten dann nur durch Subventionen aufgefangen werden. Die Gelder aus Brüssel sind vor allem an die Hektarzahl der Höfe gebunden. „Wir wären gerne flexibler und unabhängiger, aber die Subventionen machen eben aktuell auch einen wesentlichen Teil unseres Einkommens aus.“ Charlotte Schumacher bringt es auf den Punkt: „Wir sind ja als Landwirte im Grunde auch Unternehmer mit eigenem Risiko. Da wir aber durch unsere heimischen Anforderungen und Vorschriften mittlerweile kaum Spielräume haben, sind wir eben auf dem Markt überhaupt nicht wettbewerbsfähig, nicht mal in der EU.“

Entfremdung zwischen Städtern und Landwirten

Charlotte Schumacher würde es begrüßen, wenn sie diese ganzen Hintergründe auch den Verbrauchern klar machen könnte. Doch sie sieht eine starke Entfremdung zwischen den Endkunden gerade in den Städten und den Bauern auf ihrer heimischen Scholle. „Während meiner Studienzeit war ich als Agrarscout auf Messen und Veranstaltungen. Es war erschreckend, wie viele Verbraucher nicht wissen, woher ihre Lebensmittel kommen oder was in Deutschland überhaupt produziert wird.“ Vor ein paar Jahren seien immer mal wieder Kinder aus den Kita und Schulklassen auf ihren Hof gekommen, „meine Eltern und ich sind da offen und freuen uns über solche Besuche“. Das sei aber viel weniger geworden, das habe sich verändert. Es sei denn, sie fährt den Trecker oder ihr Vater Götz den Drescher und kommt mit Nachbarn und Spaziergängern ins Gespräch. „Dann dürfen die Familien auch mal ein Stück mitfahren, da kommt gleich eine ganz andere Beziehung auf. Das ist klasse.“

Von Petra Rückerl