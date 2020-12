Landtag im Klima-Spotlight: Fridays strahlen Leineschloss an

Hannover

Ein leuchtendes Beispiel für Klimapolitik ist er nicht: Mitglieder der Gruppe Fridays for Future (FFF) haben am Freitagmorgen den Landtag mit farbigem Licht und Botschaften angestrahlt. Mit der Aktion wollte man Licht auf den traurigen Geburtstag des Pariser Klimaabkommens werfen. Fünf Jahre ist nichts passiert, so die Botschaft der Aktivisten.

„Wir steuern auf die 3,5 Grad Klimaerwärmung zu – obwohl das Pariser Abkommen bereits vor 5 Jahren sich auf 1,5 Grad geeinigt hat“, erklärt Helen Knorre von FFF das Warnsignal, dass sie und ihre Mitstreiter gegen 7 Uhr morgens an den Landtag projiziert haben.„Wenn das so bleibt, wird der Planet nicht mehr lange lebenswert sein. Die jetzigen Maßnahmen reichen einfach nicht, um die Klimaerhitzung zu stoppen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Unmenge von Gipfeln, doch Ziele werden ignoriert“

In grünen und rotem Licht erstrahlen Plenarsaal und Leineschloss. Dazu sind in weißer Schrift Botschaften zu lesen, wie „keep the 1.5“, „Listen to the Science“ oder „Treat every Crisis“ und das unmissverständliche „Fünf Jahre Paris – nichts passiert“. Die Botschaften richten sich nicht nur an die Passanten, die im morgendlichen Berufsverkehr am Landtag vorbeifahren oder gehen. Sondern vor allem an die Politik. „Klimaschutzpolitik ist auf allen politischen Ebenen relevant“, so die FFF-Sprecherin weiter. Der Landtag sei dabei das höchste politische Gremium vor Ort und deshalb Zielscheibe der Mahnung. „In der Politik gibt es zwar eine Unmenge von Gipfeln und formulierter Ziele, doch ihre Ergebnisse werden größtenteils ignoriert.“ Genau dies solle die Aktion symbolisieren.

Lesen Sie auch

So rufe man unter anderem auf, endlich auf die Wissenschaft (Science) zu hören – so wie man es in der Corona-Krise auch tue. Die Corona-Krise dürfe dabei nicht gegen die Klimakrise ausgespielt werden. „Treat every Crisis“ steht deshalb an der Landtagswand. Ein Ruf, der nach Wunsch der Organisatoren auch bis nach Brüssel schallt. Denn dort wird derzeit über die Klimaziele der Zukunft entschieden.

Von Simon Polreich