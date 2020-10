Landgerichtspräsident: „Der Rechtsstaat steht vor dem Zusammenbruch“

Hannover

Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe ist als streitbarer Geist bekannt. Co-Autor Utz Claassen nicht minder. Beide haben jetzt das Buch geschrieben „Überlastet, überfordert, überrannt“. Zentrale These des Buches: „Der Rechtsstaat steht vor dem Zusammenbruch.“

Das Buch handelt in vielschichtiger Weise die Probleme der heutigen Zeit ab. Globalisierung, Digitalisierung, internationale Schiedsgerichte. Auch die Corona-Problematik wird mehrfach angeschnitten. Die Autoren beklagen dabei den fehlenden Raum für Andersdenkende. Es ist sogar die Rede von „Abqualifizierung als Rechtsextremist oder Kapitalistenschwein“, wenn man nicht im Strom der politischen Korrektheit mitschwimme.

Umfassende Justiz-Reform gefordert

Die Autoren wollen mit ihrem Buch die Deutschen aus ihrer Komfortzone holen. Deshalb lautet der letzte Satz im Epilog: „Erheben wir uns.“ Ein bemerkenswerter Satz für einen Richter.

Aber die Autoren sparen nicht mit Lösungsvorschlägen. Dabei ist die Aufstockung des lächerlich niedrigen Justizbudgets noch die unoriginellste Idee. Weniger Instanzen, eine Zentralisierung der Gerichtsstandort, überhaupt weniger Bürokratie, lauten weitere Ansätze. „Die deutsche Bürokratie ist übermöbliert“, heißt es im Buch. Oder anders ausgedrückt: Was uns bislang Sicherheit und Stabilität garantierte, ist ein Bremsklotz auf der Fahrt in die Zukunft.

Konkret in den Gerichtsalltag geht es, wenn Guise-Rübe und Claassen fordern, den Cannabis-Konsum zu legalisieren und Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit herunterzustufen. Das würde in der Tat besonders die Amtsgericht enorm entlasten.

Rechtsstaat ist den Anforderungen nicht mehr gewachsen

Das Buch schlägt aber einen sehr weiten Bogen vom Schwarzfahren bis Schwarzafrika. So könnte das politische Handeln in der Corona-Krise gerade in Afrika Dutzende von Hungerkrisen nach sich ziehen. Mit weit mehr Toten. Die Autoren beklagen das Fehlen „einer globalen Empathie“ – vor allem in den politischen Institutionen.

Und der Rechtsstaat? Die extreme Komplexität internationaler Transaktionen habe gar keine Entsprechung auf der Ebene der Ausgestaltung von Recht und Rechtsanwendung, heißt es im Buch. Überspitzt ausgedrückt: Die deutsche Justiz funktioniert noch wie im Kaiserreich, während per Knopfdruck Milliarden weltweit, auch illegal, transferiert werden. Allein von den internationalen Schiedsgerichten gehe die Gefahr einer Privatisierung der Rechtssprechung aus – ohne staatliche oder öffentliche Kontrolle.

Um dem zu begegnen, müssen Justiz und Bürokratie schlanker, digitaler und besser ausgestattet werden. Und insofern ist es nur eine Frage der Zeit, wann ein Roboter-Richter Recht sprechen wird.

Utz Claassen, Ralph Guise-Rübe: „Überlastet, überfordert, überrannt.“ Finanzbuch-Verlag, 272 Seiten, 22,99 Euro.

