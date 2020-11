Landgericht: Messerstecher vom Steintor zeigte sich selbst an

Hannover

Am 5. Mai griff eine Gruppe von Albanern einen 35-Jährigen in den frühen Morgenstunden am Steintor an. Das Opfer, Omar S., hat aufgrund von 12 Stichwunden nur knapp überlebt. Wenige Tage später zeigte sich einer der Angreifer selbst bei der Polizei an – Flavion H. (22) ist nun wegen versuchten Totschlags angeklagt. Die fünf Mittäter sind jedoch weiterhin unbekannt.

In einer Folgeverhandlung wurden am Donnerstag im Landgericht Zeugen verhört und Bilder der polizeilichen Überwachungskameras angesehen. Flavion H. sitzt mit verschränkten Armen auf der Anklagebank, den Blick auf den Boden gerichtet. Seine Winterjacke mit Fellkragen hat er nicht er nicht ausgezogen – so als wolle er gleich wieder gehen.

Doch so schnell wieder gehen wird Flavion H. nicht. Im Prozessauftakt Anfang November haben sich Verteidiger und Staatsanwaltschaft bereits auf eine Obergrenze von drei Jahren und neun Monaten Haft einigen können. Die Untergrenze liegt bei drei Jahren und drei Monaten Haft.

Flavion H. griff Omar S. an, weil er aus seiner Flasche trank

Flavion H. hat im Prozessauftakt ausgesagt, dass er höchstens für drei Stiche verantwortlich sei. Dass er zwölf Mal zugestochen haben soll, bezweifelt er. Der Streit sei deshalb ausgebrochen, weil Omar S. aus seiner Whiskeyflasche getrunken habe. Zudem sei Flavion H. sowohl betrunken als auch auf Kokain gewesen.

Das passt zur Zeugenaussage von Katharina S.: Die 36-Jährige saß am Morgen der Tat am Steintor und beobachtete den Angriff. Sie habe gesehen, dass sich die Gruppe und das spätere Opfer gegenseitig provoziert hätten. Die Männer hätten betrunken gewirkt. Einige seien aus der Drogenszene und auf Kokain gewesen. Nach dem gemeinschaftlichen Angriff seien die Männer weggelaufen. Katharina S. leistete Erste Hilfe und alarmierte den Notruf.

Überwachungskamera zeigt Tätergruppe in U-Bahn-Station

Die Bilder von der polizeilichen Überwachungskamera sowie der Überwachungskamera der Üstra wurden ebenfalls in der Verhandlung analysiert. Sie zeigen diverse Männer, die kurz nach der Tatzeit unter anderem in die U-Bahn-Station am Steintor rennen. Flavion H. atmet tief ein und aus, als er die Bilder sieht. Er und auch die Mittäter können nicht eindeutig identifiziert werden.

Auch ausgesagt hat Hauptkommissar Matthias H. Er hat in dem Fall ermittelt und kennt sich in der Drogenszene aus: „Die Drogendealer reisen mit einem touristischen Visum für drei Monate ein. Deshalb gibt es am Steintor einen Drei-Monatsrhythmus“, sagte er. Die Drogendealer aus dem Ausland würden alle drei Monate in den deutschen Großstädten ausgetauscht. Das Visum von Flavion H. sei an dem Tag ausgelaufen, als er sich selbst angezeigt habe.

DNA von Flavion H. und unbekanntem Mittäter auf Messer bestätigt

Dass Flavion H. der Haupttäter ist, ist trotz fraglichem Motiv für die Selbstanzeige unstrittig: Seine DNA wurde auf dem Griff des Springmessers bestätigt. Allerdings wurde auch die DNA eines unbekannten Mittäters gefunden.

Der Vorsitzenden Richterin Monika Thiele sind insbesondere die Tatfolgen wichtig, um urteilen zu können. Deshalb wird in der nächsten Folgeverhandlung am 3. Dezember das Opfer Omar S. angehört. Bis dahin bleibt der Angeklagte Flavion H. in der Jugendanstalt Hameln.

Von Sophie Peschke