Hildesheim

Eigentlich sollte im Totschlagsprozess gegen Jan S. (33) längst ein Urteil ergangen sein. Doch weitere Gutachten waren aus Sicht der Schwurgerichtskammer am Hildesheimer Landgericht nötig, um zu klären, warum der zwölf Wochen alte Jason am 25. März 2021 so schwer verletzt wurde. Jan S. bestreitet, seinen Sohn derart stark geschüttelt zu haben, dass er einen Tag später in der MHH verstarb.

Doch unabhängig von seiner Schuldfrage: Gewalt war in der jungen Familie kein Fremdwort. So sagte es am Montag eine Kriminalhauptkommissarin (59) aus. Bei ihr hatte Jasons Mutter ausgesagt. Die Polizistin erzählte, dass gegen den Angeklagten ein Strafbefehl verhängt worden war. Er sei gewalttätig gegenüber der Kindsmutter geworden. Die junge Frau hatte vor Gericht die Aussage verweigert. Als Jason bereits geboren war, musste die Polizei in der Wohnung des Paares erneut für Ruhe sorgen. Dieses Mal war die kleine, zierliche Frau handgreiflich gegen den Vater ihres Sohnes geworden. Sie war am Montag beim Prozess als Zuhörerin anwesend.

Mutter ging von einer Fehlgeburt aus

Das Paar lebte von Hartz IV. Beide hatten so ihre Probleme mit Drogen. Und die Mutter hatte laut der Kriminalhauptkommissarin eine recht merkwürdige Art der Familienplanung. „Sie hat nicht verhütet“, erzählt die Polizistin über die Mutter. Da sie bereits zwei Fehlgeburten gehabt habe, sei sie davon ausgegangen, dass es beim dritten Mal wieder so laufe. Als Jason dann da gewesen sei, habe man sich gefreut.

Der Angeklagte unterstützte laut der Zeugin seine Frau bei der Versorgung des Kindes. Und es habe eine Abmachung gegeben. Wenn der Streit eskaliere, dann soll einer von beiden mit dem Baby die Wohnung in der Steuerwalder Straße verlassen.

MHH-Neurochirurg diagnostiziert typische Verletzung

Am 25. März gab es keinen Streit. Die Kindsmutter habe gegen 11.30 Uhr das Haus verlassen. Im Laufe des Tages habe sie fünf bis sechs Bier bei ihrer Mutter getrunken. Zur Polizistin sagte die junge Frau: „Ich hatte das Gefühl, dass es meinem Kind nicht gut geht.“ Woher dieses Gefühl rührte, ist unklar. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Sprachnachrichten des Angeklagten noch nicht gelesen.

Als Jason am frühen Abend seine Verletzungen erlitt, rief Jan S. den Notruf: Dort sagte er, dass sein Sohn sich beim Milchtrinken verschluckt habe. Das steht in einem gewissen Widerspruch zu der Aussage der Kriminalhauptkommissarin. Denn die Mutter sagte, dass das Verschlucken kein Problem mehr gewesen sei. Jason war bereits abgestillt. Und beim Verwenden des richtigen Saugers hätte er sich nicht mehr verschluckt.

Am Tag vor dem Tod war das Baby geimpft worden. Erlag es einem Impfschaden? Dazu wird das Gericht einen Toxikologen und einen Pharmakologen hören. Hinzu kommt noch ein neurologisches Gutachten. Ein MHH-Neurochirurg hatte bei Jason eine abgerissene Brückenvene diagnostiziert – ein klarer Hinweis für ein Schütteltrauma.

Das Urteil ergeht voraussichtlich am 14. Januar.

Von Thomas Nagel