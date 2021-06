Hildesheim

Das war’s für Horror-Mutter Sabine L. (60). Am Donnerstag wurde die arbeitslose Frau im Landgericht Hildesheim zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Große Jugendschutzkammer befand die Frau der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen für schuldig. Richterin Barbara Heidner meinte im Urteil: „Das zunächst liebevolle Verhältnis zu ihrem Sohn kippte und dann kam es zu schweren Straftaten.“

Die Angeklagte war geständig. Sie hatte über ihre beiden Söhne (29 und acht Jahre alt) hungern lassen, geschlagen und eingesperrt. Im Juni 2020 hatte Andreas (damals 7, Name geändert) bei einer Körpergröße von 1,04 Meter nur noch 13,8 Kilo gewogen. Sein Zustand wurde von Ärzten als potenziell lebensgefährlich eingestuft. Die Schule in Sarstedt (Kreis Hildesheim) hatte das Jugendamt verständigt, weil der Junge nach einem zweimonatigen Lockdown nicht zur Schule erschienen war.

Bereits den ersten Sohn misshandelt

Die Misshandlung des ältesten Sohnes war erst im Zuge der folgenden Ermittlungen bekannt geworden. Die Angeklagte hatte ihn zwischen 2004 und 2007 mit einem Cuttermesser und einer Gabel verletzt, auch er musste hungern. Im Alter von 15 Jahren konnte das Kind zu Verwandten fliehen. Das Jugendamt entzog der Mutter dann das Sorgerecht.

Zu dem jüngeren Sohn stellte das Gericht fest: „Er befand sich in einem erschreckenden Zustand. Das Kind hatte das sogenannte Greisengesicht“, sagte die Richterin zum Zustand von Andreas im Juni 2020. So ausgehungert sei der Sohn gewesen. Zugunsten der Mutter sah die Kammer das Geständnis und die Reue. Auch eine „gewisse Überforderung als alleinerziehende Mutter“ nahm das Gericht an. Und Sabine L. sei nicht vorbestraft gewesen.

Angeklagte ließ sich künstlich befruchten

Die Angeklagte hatte Andreas im Alter von 53 bekommen. Er war das Produkt einer künstlichen Befruchtung. Sabine L. hatte sehr ausführlich aus ihrem Leben erzählt. Sprach von ihrer unglücklichen Kindheit und der „kalten Mutter“. Vor dem Urteil meinte sie: „Ich bin noch nicht zu meinen Gefühlen durchgedrungen, weil ich immer unter Druck stand.“ Unter Tränen schickte sie hinterher: „Ich hoffe, dass mein Sohn vergessen kann.“

Die Tränen und die öffentlich vorgetragene Reue stehen in einem seltsamen Kontrast zur äußeren Erscheinung der Angeklagten. In Sandalen und kurzem Sommerkleid erschien sie zur Urteilsverkündung. Dieses Outfit hätte besser zu einer Grillparty gepasst.

Auf Prozessbeobachter machte die Frau einen egozentrischen Eindruck, die immer ihr Leiden in den Vordergrund stellte. Laut ihres Anwalts, Martin Voß, lebte seine Mandantin in einer „Traumwelt, in der alles schön und heil ist“. Er beschrieb die Angeklagte als „gestörte Persönlichkeit“.

Ein psychiatrischer Gutachter konnte keine pathologischen Züge bei L. feststellen. Er sprach aber davon, dass als Motiv „enttäuschte Beziehungserwartungen“ infrage kämen. Die Frau habe nie dauerhafte Beziehungen aufbauen können.

Reicht das als Erklärung für eine sadistische Mutter? Diese Frage konnte auch das Gericht nicht beantworten. „Warum die Schläge und die Bestrafungen erfolgten, blieb im Dunkeln“, meinte die Richterin.

Von Thomas Nagel