Hannover

Hat sich Hans-Rainer B. (67) einen Tatort-Krimi zum Vorbild genommen? Oder ist es nur ein Zufall, dass zwei Tage nach dem SWR-Tatort „Was wir erben“ eine Seniorin (89) in Langenhagen ermordet werden sollte? Hans-Rainer B. ist der Schwiegersohn der alten Frau. Er schweigt vor der Schwurgerichtskammer.

Versuchter Mord mit den Qualifikationsmerkmalen Heimtücke und Habgier werden ihm zur Last gelegt. Die Anklage: Am 27. April 2021 suchte er die Wohnung seiner Schwiegermutter auf. Unter dem Vorwand, dass das Leitungswasser verfärbt sei, schickte er die Seniorin in die Küche. Als die gehbehinderte Frau sich über den Wasserhahn beugte, habe B. eine Plastikfolie über ihren Kopf gezogen. Laut der Seniorin habe der Angeklagte gebrüllt: „Du hast uns belogen und betrogen bei Vaters Erbe!“. Doch die Frau konnte sich befreien.

Postbotin hörte Hilfeschreie

Weiter heißt es: Der Angeklagte habe die Frau gewürgt, geschlagen und getreten. Anschließend habe er sie in den Hausflur gezogen und mit dem Kopf mehrfach gegen die Treppenstufen geschlagen. Als eine Postbotin (25) die Hilfeschreie hörte, sagte B.: „Ich habe gerade den Notarzt gerufen.“ Das Opfer sagte hingegen zur Zeugin: „Er will mich umbringen.“

Im „Tatort“ wurde eine Millionärswitwe (im Fernsehen 78 Jahre alt) die Treppe herunter gestoßen, weil sie die Fabrikantenvilla an ihre Betreuerin vererben wollte. Das passte ihrer Familie nicht. Nun ist die 89-Jährige aus Langenhagen keine Millionärin. Aber nach dem Tod ihres Mannes gehört ihr das Mehrfamilienhaus. Dort lebten ihr Sohn (62), Hans-Rainer B. mit seiner Frau und der Sohn der beiden. Im Schwurgericht wiederholte das Opfer glaubhaft das Tatgeschehen.

Sohn des Opfers glaubt an ein Mordkomplott

Am Donnerstag sagte der Sohn der Seniorin aus. Er äußerte Zweifel, dass Hans-Rainer B. diese Tat alleine vorbereitet haben könnte. Er glaubt an ein Mordkomplott innerhalb seiner Familie. Auf Nachfrage von Anwalt Marco Neumann konkretisierte er: Zufällig seien die Frau des Angeklagten und ihr Sohn zur Tatzeit spazieren gegangen. Und auch die Frau des Sohnes sei „zufällig“ bei ihren Eltern gewesen. Allerdings räumte er ein, dass die Frau seines Neffen öfter bei ihren Eltern gewesen sei. Und auch Sohn und Mutter gingen durchaus regelmäßig spazieren – sie haben einen Hund.

Das Motiv für die Tat ist wackelig. „2018 war das Thema für mich durch, weil wir keine Einigung erzielen konnten. Wir wollten warten, bis der Erbfall eintritt“, sagte der Sohn und Schwager des Angeklagten. Gemeint war der Hauskauf oder -verkauf. So ganz klar wurde das nicht. Immerhin war der Zeuge später bei der Bank und fragte nach einem Kredit. Die Bank wollte ihm 244.000 Euro plus 100.000 Euro Investitionskosten leihen. Am Ende der Aussage meinte der Zeuge, dass er das doch nicht kaufen wolle, weil es ihm zu viel Verantwortung sei. Auch von Geldproblemen seines Schwagers sei ihm nichts bekannt.

Der Sohn hatte Kontovollmacht und erledigte den Schriftverkehr für seine Mutter. Doch bei den Fragen um das Haus und die Vermietung trat er seltsam zurückhaltend auf. Das führte zu einer ernsthaften Ermahnung von Richter Stefan Joseph: „Ich will Ihnen nicht alles aus der Nase ziehen müssen.“ Urteil wahrscheinlich am 17. November.

Von Thomas Nagel