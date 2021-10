Hannover

Die Justizwachtmeister standen schon bereit. Jörg S. (43) wurde noch im Saal des Landgerichts Hannover verhaftet. Richterin Jana Kudlacek wollte somit die Gefahr bannen, dass der Schwerbrecher zu einem „reisenden Straftäter“ wird.

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Jungen ist der Angeklagte am Mittwochnachmittag zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Anschließend muss er in die Sicherungsverwahrung. Die Richter der Jugendkammer 2 stützten sich dabei auf das Gutachten des Psychiaters Michael von der Haar (65). „Die Kriterien für einen Hangtäter liegen vor“, sagt der Psychiater. Es gebe ein deutliches erhöhtes Risiko für weitere Straftaten von erheblicher Schwere, so der Gutachter.

BGH ließ gefährlichen Pädophilen wieder frei

Wegen seiner Tat wurde Jörg S. bereits im März 2019 zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Damals standen Verstöße gegen die Führungsaufsicht und der sexuelle Missbrauch von Jungen (unter zehn Jahren) in vier Fällen in der Anklage. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil auf. Im Urteil habe nicht ausdrücklich gestanden, dass die Verstöße gegen die Führungsaufsicht strafrechtliche Konsequenzen hätten. Juristische Erbsenzählerei. Doch sie führte dazu, dass der psychisch gestörte Jörg S. seit Februar wieder in Freiheit leben durfte.

Die Delinquenten-Karriere des bulligen Mannes reicht über Raub, Betrug, schwere Körperverletzung bis hin zum sexuellen Missbrauch. Bis 2015 hatte er wegen dieses Verbrechens fünfeinhalb Jahre abgesessen. Weil 2015 als gefährlich galt, stand er unter Führungsaufsicht und bekam elektronische Fußfesseln. Als er diese wieder ablegen durfte, machte er sich gezielt an kleine Jungen heran. Im Osten Hannovers lockte er von Mai bis August 2018 fünf kleine Jungen in seine Wohnung.

Am Mittwoch wurde er nur wegen eines Falles des sexuellen Missbrauchs verurteilt. Die Verstöße gegen die Führungsaufsicht fielen unter den Tisch, um das Urteil revisionssicher zu machen.

Angeklagter macht Opfer für seine Taten verantwortlich

Gutachter von der Haar beschrieb Jörg S. als jemanden, der sein Unrecht nicht einsieht. Er nehme auch noch eine Täter-Opfer-Umkehr vor. „Der Angeklagte gibt seinen Opfern die Schuld. Er ist von den Jungen verleitet worden“, sagt der Psychiater. Dabei habe der Angeklagte 2018 die Jungen mit Eis und Computerspielen in seine Wohnung gelockt.

Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei eine Kamera im Badezimmer des Angeklagten. Dort „badete“ der pädophile Mann mit den Jungen. In einem Versteck befanden sich Datenträger, die die Ermittler nicht entschlüsseln konnten.

Bei Jörg S. liege eine dissoziale Persönlichkeitsstörung (akzeptiert keine Regeln, baut keine verlässlichen Beziehungen zu anderen Menschen auf) vor und er sei pädophil. Er besitze insoweit Empathie, um seine Wünsche durchzusetzen, sagt der Gutachter. Die Rede ist von einem „manipulativem Charakter“. Eine verminderte Schuldfähigkeit sieht der Psychiater nicht. Der Angeklagte könne seine Bedürfnisse aufschieben. „Er hat sich für diesen Lebensweg entschieden“, sagt von der Haar.

Im Urteil betonte Richterin Kudlacek das hohe Rückfallrisiko des Angeklagten. Er hatte gegenüber seinem Bewährungshelfer gesagt, dass er Radtouren nach Österreich, Schweden und in die Schweiz plane.

Von Thomas Nagel