Hannover

Neun Monate bevor Rinor Z. zur Waffe griff und in Hannovers Nordstadt erst auf Nasko M. schoss und dann Armin N. tödlich verletzte, kam es in Langenhagen zu einem rabiaten Aufeinandertreffen zwischen dem Angeklagten und dem 51-jährigen M.. Was sich genau am 1. Oktober 2020 vor der Langenhagener Markthalle abgespielt hat, das wollte die 13. große Strafkammer am Donnerstag herausfinden.

Denn im Laufe des Verfahrens hatten andere Verfahrensbeteiligte bereits unterschiedliche Versionen präsentiert. Klar ist nur, dass das eigentliche Opfer, Armin N., nicht am Streit in Langenhagen beteiligt war.

Schilderungen vor Gericht weichen von Aussagen bei Polizei ab

Aufklärung zur Vorgeschichte sollte am Donnerstag nun der als Zeuge aufgerufene 38-jährige D. bringen – Trauzeuge, über mehrere Ecken Verwandter und enger Freund von Nasko M.. Doch die Schilderungen des Zeugen vor dem Schöffengericht wichen stark von den Aussagen ab, die er nach den tödlichen Schüssen bei der Polizei abgegeben hatte.

Der gelernte Kaufmann war am 1. Oktober 2020 in der Langenhagener Markthalle mit Nasko M. verabredet. Im Anschluss habe er Rinor Z. und einen männlichen Begleiter am offenen Fenster von Nasko M.’s Auto gesehen. Als D. selbst im Auto saß, habe er durch das geöffnete Fenster plötzlich Streit gehört. Im Rückspiegel will er gesehen haben, wie Rinor Z. mehrfach auf Nasko M. einschlug, während der in seinem Auto saß.

„Der ist richtig weggerannt“

Anschließend sei er ausgestiegen und zum Auto von N. gerannt, während Rinor Z. und sein Begleiter die Flucht ergriffen, so der Zeuge. „Der ist richtig weggerannt. Und schnell war der auch“, so der 38-Jährige über Z.. Kurz darauf traf die Polizei auf dem Parkplatz ein. Nach D.’s Angaben hatten er und Nasko M. verabredet, vor der Polizei über ihr Bekanntschaftsverhältnis zu schweigen.

Anwalt Matthias Waldraff mit seinem Mandanten Nasko M. vor dem Landgericht. Quelle: Christian Behrens

Zahlreiche Nachfragen des vorsitzenden Richters Stefan Joseph, der Staatsanwältinnen, Nebenklagevertreter und auch Z.’s Verteidiger brachten D. immer mehr ins Schwimmen. Gegenüber der Polizei soll der Zeuge etwa angegeben haben, die Schläge gegen M. nicht gesehen zu haben.

Waren die Aussagen falsch?

Nasko M. selbst hatte gesagt, dass sein Trauzeuge auf dem Parkplatz zwischen ihn und Rinor Z. gegangen sei. Das schilderte D. anders. Auch bei räumlichen Distanzen und genauen Abläufen war sich D. zunehmend unsicher. Er wirkte bemüht, nicht schlecht über seinen Freund zu reden. Waren seine Aussagen bei der Polizei also gelogen? „Es mag sein, dass ich nicht ganz die Wahrheit gesagt habe“, so D.

Besonders merkwürdig: Nach D.’s Angaben hätten er und M. sich nie über die Ursache für die Schlägerei gesprochen. Erst als am 3. Juni 2021 die tödlichen Schüsse an der Kreuzung der Arndstraße fielen, sei ihm der Disput wieder eingefallen, so D..

Abgehörte Telefonate werden nicht abgespielt

Wesentlich mehr Aufklärung erhofft sich das Gericht von zwölf abgehörten Telefonaten, die Rinor Z. nach der Tat geführt haben soll. Diese sollten am Donnerstag eigentlich im Saal vorgespielt und aus dem Albanischen übersetzt werden. Doch Z.’s Verteidiger Manfred Koch trug Bedenken vor, ob die Übersetzung korrekt möglich sei. Zudem könne sich der Angeklagte nur an eines der Gespräche erinnern.

Nun werden die Gespräche zunächst schriftlich übersetzt und sollen dann am nächsten Verhandlungstag, 22. März, eingebracht werden.

Von Manuel Behrens