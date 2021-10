Hannover

Der Fall schien eindeutig: Hamza A. (27) hat am 11. März in Hannover im Eifersuchtswahn seine Freundin (29) zweimal vergewaltigt. Er hat laut Anklage die Frau mit einem Messer bedroht. Sie gegen den Kopf und das Becken geschlagen. Noch in derselben Nacht wurde er festgenommen.

Am Donnerstag ist der Prozess geplatzt. Richter Patrick Gerberding musste die Verhandlung aussetzen. Denn nach mehrfacher stundenlanger Vernehmung der Frau taten sich Widersprüche auf. Sie wurde in nicht-öffentlicher Verhandlung angehört.

Junge Frau verzeiht ihrem „Vergewaltiger“

Die erste Merkwürdigkeit: Sie schrieb Hamza A. ins Gefängnis, dass sie ihn immer noch liebe. Vor Gericht bestätigte sie nach NP-Informationen: „Er bedeutet mir immer noch sehr viel. Hamza hat eine zweite Chance verdient.“

Eine zweite Chance für einen Vergewaltiger? In der Verhandlung sei sie bei der Darstellung geblieben, dass er sie zunächst anal und anschließend vaginal vergewaltigt habe. Auslöser war, dass der Angeklagte Botschaften auf ihrem Handy fand. Sie legten nahe, dass sie auch noch Kontakt zu einem anderen Mann habe.

Anwältin Tanja Brettschneider gab für ihren Mandanten eine Erklärung ab: „Mein Mandant war vier Monate mit ihr zusammen.“ Es habe an dem Abend einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben. Er habe dann in ihr Handy geschaut und die aus seiner Sicht verfänglichen Botschaften entdeckt. Im darauffolgenden Streit habe er sie geschlagen und getreten. Hamza A. sitzt derzeit wegen Körperverletzung in einem anderen Fall in Untersuchungshaft.

Zeugin hatte schon mal jemanden wegen Vergewaltigung angezeigt

Selbst der Gerichtsmediziner kann nicht sagen, ob die Verletzungen der 29-Jährigen von einer Vergewaltigung oder einvernehmlichen Sex stammen.

Was das Gericht noch nachdenklicher stimmte: Bereits 2011 hatte die junge Frau einen Mann wegen Vergewaltigung angezeigt – zu Unrecht. Wie Hamza A. hatte auch er mit Trennung gedroht. Und dann gibt es noch Akten, in denen die Zeugin ihren Bruder bezichtigt, sie und ihren Vater geschlagen zu haben. Hinzu kommt, dass die dunkelhaarige Frau ritzt – sich also Selbstverletzungen zufügt.

Richter Gerberding kann nicht ausschließen, dass die 29-Jährige eine Borderlinerin ist. Diese Krankheit fällt unter die Persönlichkeitsstörungen. Menschen, die unter dem Borderline-Syndrom leiden, haben eine instabile Persönlichkeit und sind unfähig, ihre Gefühle zu kontrollieren. Insofern muss jetzt eine Psychologin die Aussage der Zeugin auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen.

„Das ist eine vernünftige Entscheidung. Auch im Sinne meiner Mandantin“, erklärte Anwalt Matthias Waldraff. Er vertrat vor der 18. Großen Strafkammer die Interessen des vermeintlichen Opfers.

Von Thomas Nagel