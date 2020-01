Chef-Dealer will keinen Deal mit dem Gericht

Hannover

Der Deal mit den Dealern ist geplatzt: Im Drogen-Rocker-Prozess wird es keine Verständigung zwischen der 12. Großen Strafkammer und den Angeklagten geben. Der Hauptangeklagte Jony B. (36) erklärte am Dienstag im Landgericht Hannover, dass er nicht mitmache. Richterin Britta Schlingmann hatte ihm eine Haftstrafe von etwa siebeneinhalb Jahren in Aussicht gestellt, falls er ein Geständnis ablege. Die sechs anderen Angeklagten wären bereit gewesen, sich auf den Handel einzulassen.

So soll Jony B. mit drei weiteren Angeklagten eine hoch professionelle Cannabis-Plantage in Meerbeck (Kreis Schaumburg) aufgebaut haben. Laut Anklage hätten die 1050 Pflanzen 26,5 Kilo Hasch ergeben. Darüber hinaus soll B. zwei Haschfelder in Rahden (Kreis Minden-Lübbecke) betrieben haben. Ähnlich professionell, ähnlich ertragreich. Bei ihm wurden 143.000 Euro beschlagnahmt. Für drei weitere Angeklagte hatte die Kammer etwa sechs Jahre bei einem Geständnis in Aussicht gestellt; die anderen Männer war eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt worden.

Deal: Alle oder keiner

Die Richterin hatte klar gemacht, dass die Verständigung nur dann gilt, wenn alle Angeklagten zustimmen. Für Rechtsanwalt Ralf Jordan (er vertritt Daysam H., 33) ist damit der Deal aber noch nicht vom Tisch. „Halten die anderen Angeklagten sich an die Voraussetzungen der Absprache, dann darf die Kammer nicht über das zugesagte Strafmaß hinausgehen“, sagt der Stadthagener Anwalt. Das sei Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes. Ob es so kommt? „Zweifel sind da angebracht“, meint ein Experte.

FAHNDUNGSERFOLG: Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion am 11. 3. 2019 wurden vier Marihuana-Plantagen ausgehoben. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Einige der Angeklagten hatten sich als Rockerbande (Brothers till death; Brüder bis in den Tod) getarnt. Ihre Kutten legten nahe, dass sie sich als kleine Brüder der Hells Angels fühlen und lebten. In Wahrheit fuhren sie keine dicken Motorräder sondern Luxusschlitten. Ironie des Ganzen: Erst ihr martialisches Rocker-Auftreten in der Öffentlichkeit brachte die Polizei auf die Spur der Drogenbande.

Der Prozess ist noch bis Ende Februar terminiert.

Von Thomas Nagel