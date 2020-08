Hannover

Erst mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Landeskriminalamtes konnte am Montagmorgen im Landgericht Hannover ein Angeklagter davon abgehalten werden, sich weiter zu verletzen. Zuvor schon hatte er sich mit einem Metallstück an Hals und Armen blutende Schnitte zugefügt.

Der 64-Jährige aus Langenhagen muss sich vor Gericht wegen Widerstandes verantworten. Polizeibeamte hatten einen Haftbefehl aus dem Jahr 2019 vollstrecken wollen, doch der Mann wehrte sich.

SEK überwältigt Angeklagten mit Elektroschocker

Auf gefährliche Weise wehrte er sich auch am Montag gegen 9.30 Uhr zum Verhandlungsbeginn, in dem er sich selbst verletzte. Die Verhandlung wurde zunächst unterbrochen. Da der 64-Jährige sich jedoch nicht beruhigen ließ und drohte, sich weiter zu verletzen, sollte sich ihm jemand nähern, wurde das SEK hinzugezogen.

Beamte des SEK konnten den Langenhagener überwältigen. Laut Polizeiangaben setzten sie ihn mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Danach beruhigte sich der 64-Jährige. Da die Verletzungen nicht gravierend waren, setzte die Richterin die Verhandlung mit der Verlesung der Anklageschrift fort. Erst danach wurde der Angeklagte ins Krankenhaus gebracht.

Anschließend soll er zurück in die JVA Königslutter transportiert werden, in der er zurzeit einsitzt. Die Anstalt ist auch auf die Unterbringung psychisch gefährdeter Straftäter spezialisiert. Der Prozess am Landgericht wird aktuell in Abwesenheit des Angeklagten fortgeführt.

Von Andreas Krasselt