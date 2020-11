Hannover

Klare Worte: Das Landessozialgericht Niedersachsen hat jüngst in zweiter Instanz entschieden, dass eine Schülerin der Oberschule des Schulzentrums III in Garbsen, deren Familie quasi von „Harz IV“ lebt, keinen Anspruch auf einen Zuschuss vom Jobcenter für ein von der Schule gefordertes digitales Lernmittel hat. Es ging um einen mobilen Tabletcomputer vom Typ Apple iPad (NP berichtete). Das Gericht hat in seinem Berufungsurteil die Schule und den Schulträger, die Stadt Garbsen, deutlich gerügt, es ist sogar von Rechtsbruch durch die Schule ist die Rede. Damit wurde eine Entscheidung des Sozialgerichts Hannover bestätigt.

Die Familie hatte zunächst das Neugerät für 461,90 Euro ausgewählt (das teuerste von fünf Angeboten) und Ratenzahlung (bis zu 36 Monate je 10,90 Euro) abgelehnt. Vom Jobcenter, das die Kostenübernahme ablehnte, erhielt sie damals monatlich damals etwas mehr als 1730 Euro plus eine Pauschale von 100 Euro persönlicher Schulbedarf für die Schülerin, dazu kam Kindergeld für drei Kinder (insgesamt knapp 2500 Euro netto). Das Sozialgericht verpflichtete das Jobcenter im November 2018 letztlich nur dazu, der klagenden Familie ein Darlehen von 320 Euro zu gewähren – mehr aber auch nicht. Mit diesem im folgenden Januar erhaltenen Geld kauften die Eltern der Schülerin dann im Februar eine günstigere Ausgabe des Tablet-PC für 328 Euro plus eine Schutzhülle für knapp 30 Euro.

Anzeige

Gericht: Tablet für Hartz-IV-Familie ein „Luxus“

Das Begehren der im Namen ihrer Tochter klagenden Eltern war, sich den Betrag für den von der Schule geforderten Tabletcomputer vom Jobcenter komplett als Mehrbedarf erstatten zu lassen. In der Berufungsverhandlung nun urteilte das Landessozialgericht: Die Vorinstanz hat richtig entschieden. Das Gerät sei weder schulrechtlich vorgeschrieben noch zum Erreichen des Schulabschlusses notwendig und für eine Familie mit einem Einkommensverhältnis „knapp oberhalb von Hartz IV“ ein „Luxus und kein notwendiger Schulbedarf“.

Die Ausstattung mit solchen Lernmitteln obliege „dem Schulträger, der für Grundsicherungsempfänger bei der Einrichtung von iPad-Klassen kostenfreie Leihmöglichkeiten schaffen“ müsse. Bedarfe, die „der Durchführung des Unterrichts selbst“ dienten, lägen „in der Verantwortung der Schule und dürften weder auf die Eltern noch auf das Jobcenter abgewälzt werden“, erklärt das Gericht. Zudem habe die Schule „durch die Bevorzugung der Firma Apple gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen. Ein solcher Rechtsbruch kann nicht durch den Einsatz öffentlicher Mittel unterstützt werden.“

Schule rät Eltern, Kostenübernahme zu beantragen

Das Mädchen hätte auch nicht in die sogenannte Tabletklasse gehen müssen – dafür hatten die Eltern sie angemeldet, weil sie der Meinung waren, dass das Jobcenter das Gerät schon bezahlen würde: Die Garbsener Schule hatte Eltern, die entsprechende Sozialleistungen beziehen, vorab schriftlich geraten, beim Jobcenter oder Sozialamt die Kostenübernahme für das iPad zu beantragen und im Falle einer Ablehnung Widerspruch einzulegen. Die NP hat die Stadt Garbsen als Schulträger und die Schulleitung gefragt, wie sie das Urteil und die scharfen Rügen sehen, und welche Konsequenzen das nun haben wird.

Stadtverwaltung und Schule verweisen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme auf die Haltung des Niedersächsischen Städtetages und erklären, dass sie sich „nicht in der Pflicht“ sehen, „für die Beschaffung von technischen Endgeräten“ für Schüler aufzukommen. Laut dem Niedersächsischen Schulgesetz hätten die Schulträger „die erforderlichen Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten“ – ein Tabletcomputer zählt für Garbsen nicht dazu.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zudem statte die Stadt Schulen „mit digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen, Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie mobilen Endgeräten für den Unterricht aus und übernimmt für diese Geräte die Wartung und Unterhaltung“. Geräte jedoch, die Schüler zu Hause nutzen, gehören „wie Schulbücher oder heimische Schreibtische nicht zur notwendigen Einrichtung oder Ausstattung einer Schule“.

Stadt und Schule weisen Vorwurf des Rechtsbruchs zurück

Den Vorwurf des Rechtsbruchs durch die Festlegung auf Geräte des Herstellers Apple lassen Stadt und Schulleitung nicht gelten: Für „vergleichbare Rahmenbedingungen im Unterricht“, sei „eine einheitliche Hard- und Softwarelösung unbedingt erforderlich“. Die Entscheidung sei nach „sorgfältiger Abwägung aufgrund sachlicher Kriterien“ erfolgt.

Schulleiter Axel Dettmer sagte ergänzend zur NP: „Mit Teilen dieses Urteils wird allen an Schule Beteiligten die Arbeit deutlich erschwert. Dies hätte ich dem Richter gerne erläutert. Angehört wurde bedauerlicherweise niemand aus meinem Team.“ Ein System, bei dem Schüler eigene Geräte verschiedener Hersteller mitbringen, komme „für uns auch nach vielfachen negativen Erfahrungen anderer Schulen nicht in Frage“, weil die Vielfalt der Geräte und ihrer Bedienung „vor allem die Lehrkräfte überfordert und die Zusammenarbeit innerhalb des Klassenverbandes – etwa beim simplen Datenaustausch – erschwert“. Dettmer wünscht sich, „dass solche Geräte wie ein Schulbuch behandelt werden, das wäre schön" – dann wäre die Sache klar geregelt.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat der Senat des Landessozialgerichts die Revision zugelassen. Aktenzeichen: L 7 AS 66/19 (S 5 AS 2031/18 Sozialgericht Hannover)

Das Urteil findet sich hier, die Pressemitteilung des Gerichts zum Urteil hier.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner