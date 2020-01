Landesgesundheitsamt warnt: Die Grippewelle beginnt

Hannover

Die Grippewelle beginnt, warnt das Niedersächsische Landesgesundheitsamt. Die Anzahl der Nachweise von Influenzaviren in Niedersachsen ist zu Beginn des Jahres deutlich angestiegen. Im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) werden Rachenabstrichproben von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfekten auf verschiedene Viren getestet. In der letzten Woche konnten in 22 Prozent der eingesandten Proben Influenzaviren nachgewiesen werden.

„Ab einem Anteil von 20 Prozent Influenza-positiver Proben sprechen wir von der epidemischen Phase der Grippewelle“, sagt Dr. Matthias Pulz, Präsident des NLGA. Bisher wurden zwei durch Laboruntersuchungen bestätigte Influenza-Todesfälle registriert – beide im Raum Osnabrück. Influenzaerkrankungen führten häufig nicht unmittelbar, sondern in Verbindung mit vorbestehenden Grunderkrankungen zum Tode, erklärt das Landesgesundheitsamt. „Die tatsächliche Anzahl direkt oder indirekt durch Influenza bedingter Todesfälle lässt sich erst nach Ende der Saison anhand der Todesfallstatistik feststellen.“ Abhängig von der Schwere der jeweiligen Influenzasaison kann die Übersterblichkeit in Deutschland mehr als 20.000 Fälle betragen.

Impfung ist bester Schutz

Mag nicht jeder, gilt aber als bester Schutz vor der Grippe: die Imfpung. Quelle: dpa

Den besten Schutz vor einer Infektion bietet die Grippeschutzimpfung. „Wie stark die Grippewelle in diesem Jahr ausfallen wird, können wir nicht vorhersehen. Den Höhepunkt der Grippewelle erwarten wir erst im Februar, deshalb kann man sich auch jetzt noch impfen lassen – möglichst in den nächsten Tagen, da die volle Schutzwirkung erst etwa zwei Wochen nach der Impfung einsetzt“, empfiehlt Dr. Pulz.

Diese Alternativen schützen auch

Alternativ empfiehlt das Landesgesundheitsamt häufiges und gründliches Händewaschen. „Man sollte sich möglichst nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht greifen, da auch von Gegenständen Erreger übertragen werden können“, sagt Dr. Dagmar Ziehm vom NLGA. Dazu empfiehlt sie nicht in die Hände, sonder in die Ellenbeuge zu Niesen und Husten, um die Übertragung weiter zu unterbinden.

So fühlt sich eine Grippe an

Typisch für eine Grippe sind – im Gegensatz zu einem grippalen Infekt – ein plötzlicher Krankheitsbeginn, Gliederschmerzen und hohes Fieber. Der Krankheitsverlauf kann sich über Tage oder sogar Wochen erstrecken. Mit einer Grippe müsse man nicht zwingend zum Arzt oder ins Krankenhaus, so Ziehm. „Man kann eine Grippe über mehrere Tage auch zuhause auskurieren, wenn man viel trinkt. Spätestens, wenn sich der Zustand nach Tagen nicht bessert, sollte man einen Arzt aufsuchen.“

Zur Impfung rät das Landesgesundheitsamt aber besonders Menschen über 60 Jahren, Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel und allen Personen mit chronischen Erkrankungen und einem geschwächten Immunsystem. Außerdem sollten sich Menschen mit häufigen Personenkontakten durch eine Impfung schützen, um einerseits nicht selber zu erkranken und andererseits eine Weitergabe des Virus auf andere Personen zu verhindern.

Vierfachimpfstoff passt zu bisher grassierenden Erregern

Vor zwei Jahren wurde eine Dreifachimpfung empfohlen, in der die später grassierende Viren nicht enthalten waren. Der von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) in diesem Jahr empfohlene Influenzaimpfstoff ist eine Vierfachimpfung mit den Komponenten, die in den letzten Jahren hauptsächlich nachgewiesen wurden: Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A(H3N2) und die beiden Influenza B-Linien Yamagata und Victoria. Bei den positiven Influenza-Proben des Gesundheitsamtes wurden eben diese beiden Influenza A Virustypen, A(H1N1)pdm09 und A(H3N2) gefunden. In vorhergehenden Wochen wurden vereinzelt auch Influenza B-Viren nachgewiesen.

Von Simon Polreich