Land verbietet Großveranstaltungen – 96 mit Geisterspiel

Hannover

Das Land Niedersachsen hat wegen des Coronavirus erlassen, alle Veranstaltungen im Land mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Das hat Gesundheitsministerin Carola Reimann am Mittwoch in Hannover bekanntgegeben. „Wir haben es mit einem Infektionsgeschehen zu tun, das eine sehr hohe Dynamik hat, und wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte die SPD-Politikerin. „In Niedersachsen gilt: Sicherheit und Gesundheit gehen vor.“ Es dürfe auch nicht der Eindruck entstehen, dass Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern per se bedenkenlos seien. „Jede Veranstaltung in Niedersachsen steht auf dem Prüfstand“, sagte Reimann. Eine zeitliche Einschränkung gibt es bislang nicht.

Das Veranstaltungsverbot gilt ausdrücklich auch für Fußballspiele, also für Hannover 96. Damit ist auch die Zweitliga-Partie gegen Dresden am Sonntag betroffen. Außerdem prüft das Ministerium, ob wie in Bayern alle Veranstaltungen in den Staatstheatern abgesagt werden – ab 1000 Zuschauern gilt der Bann ohnehin.

Corona: Aktuelles zur Situation in Niedersachsen Coronavirus: Aktuelles zur Situation in Niedersachsen von Gesundheitsministerin Carola Reimann. Gepostet von NDR.de am Mittwoch, 11. März 2020

Schließungen von Schulen will die Ministerin nach Möglichkeit vermeiden. Klassenfahrten in Risikogebiete sind abgesagt.

Keine Quarantäne für Rückkehrer

Aktuell gebe es 74 Coronainfizierte in Niedersachsen, das sei noch verhältnismäßig wenig, und „das gilt es zu halten“, so Reimann. Eine generelle Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten wie Norditalien sei nicht geplant. Allerdings dürfen sie 14 Tage lang nicht in Schulen, Kindertagesstätten, Kinderheime, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Hochschulen gehen. Das Betretungsverbot gelte ab sofort.

Die Region Hannover hatte schon am Dienstag Veranstaltungen ab 1000 Besuchern untersagt. Die Verfügung galt allerdings nicht für Open-Air-Veranstaltungen.

Lesen Sie mehr:

Von NP