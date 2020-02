Land prüft Grippe-Proben nach Coronavirus

Hannover

Das neuartige Coronavirus breitet sich auch in Deutschland aus – bestätigte Fälle in Niedersachsen gibt es – Stand Donnerstag Vormittag – aber noch nicht. „Die Landesregierung, die Gesundheitsbehörden und die Akteurinnen und Akteure im Gesundheitssystem in Niedersachsen sind aber gut vorbereitet“, schreibt die Landesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Das Landesgesundheitsamt in Hannover untersucht derzeit täglich 150 Proben von der ganz normalen Influenza – diese werden auch nach dem neuartigen Coronavirus getestet.

Darüber hinaus erläutert das Land auch die Vorgehensweise für den Fall, wenn Kinder oder Lehrer betroffen sind. Gibt es einen Verdachtsfall in einer Einrichtung, soll die Schulleitung „unverzüglich“ Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen, anschließend werden die Eltern informiert. Das Gesundheitsamt bewertet den Fall und veranlasst gegebenenfalls „die notwendigen Maßnahmen“.

Achtung bei Klassenfahrten

Falls Klassenfahrten geplant sind, sollen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beachtet werden. Für Italien, derzeit in Europa am stärksten von Covid-19 betroffen, gibt es aktuell keine Reisewarnung. „Dass Schulfahrten in vom Covid-19 betroffene Regionen keine sinnvolles Ziel darstellen, erklärt sich von selbst“, schreibt das Land jedoch.

