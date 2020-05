Die erste bestätigte Corona-Infektion eines Kindes in einer Kita in Hannover ist bekannt geworden, wie Stadtsprecher Christoph Borschel am Mittwochabend bestätigte. Dennoch peilt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) den 15. Juni für die Rückkehr zum Regelbetrieb in Niedersachsens Kitas an, allerdings mit Einschränkungen. Ursprünglich sollte der erst zum 1. August wieder starten.