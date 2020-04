Land lockert Besuchsverbot in Pflegeheimen

Hannover

Seit Wochen leben sie in Isolation, dürfen keine Besucher mehr empfangen und nicht an ihrem gewohnten Alltag im Pflegeheim teilnehmen: Die Bewohner der Einrichtungen gehören zu der Hochrisikogruppe des Coronavirus, für sie gilt ein besonderer Schutz. Doch der ist mit massiven Einschnitten verbunden. Nun hat die Landesregierung eine erste Lockerung auf den Weg gebracht: Das Besuchsverbot kann in Ausnahmefällen umgangen werden – nämlich dann, wenn die Heime ein Hygienekonzept vorlegen.

„Das sind erste, vorsichtige Schritte“, sagt Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Man wolle die Menschen aus der Isolation holen, aber gleichzeitig sicher gehen, dass sie sich nicht mit dem Virus infizieren. Deswegen soll in den Hygienekonzepten der Einrichtungen auch klar geregelt sein, wie der Kontakt der Besucher zu anderen Heimbewohnern als den Angehörigen vermieden werden kann. Überdies wolle man dafür sorgen, dass den Einrichtungen genügend Schutzkleidug zur Verfügung gestellt werde.

Mehr Schutzausrüstung nötig

Rainer Müller-Brandes, Leiter des Diakonischen Werks, lobt den Vorstoß: „Menschen können auch an Einsamkeit sterben.“ Es sei eine Gratwanderung, sie zu schützen, aber gleichzeitig nicht vereinsamen zu lassen. Deswegen fordert er, dass die Pflegeheime mit ausreichend Schutzkleidung ausgestattet werden.

In der Vergangenheit war es wegen Corona-Infektion in einem Pflegeheim in Wolfsburg zu mehr als 40 Todesfällen gekommen. Eine Anfrage bei der Landesregierung hatte ergeben, dass bis zum 7. April 26 Einrichtungen von dem Virus betroffen waren. Insgesamt wurden 195 Bewohner und 85 Pflegekräfte positiv getestet.

Kritik von der Opposition

Für Meta Jannsen-Kucz (Grüne) Anlass, eine Erhöhung der Tests zu fordern: „Es ist zwingend notwendig, dass die Pflegekräfe vollumfänglich und nicht erst dann, wenn sie Symptome zeigen, getestet werden.“ Dies diene dem Schutz der Bewohner. Für die Abgeordnete der Grünen steht auch fest, dass eine gänzliche Aufhebung des Verbots zu früh sei. Deswegen müssen man dafür sorgen, dass die Angebote in den Heimen wieder hochgefahren werden.

Nicht der einzige Kritikpunkt von Seiten der Opposition. Sylvia Bruns ( FDP) ist überzeugt, dass sich Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) wegducke. Sie müsse selbst klare Regeln für das Hygienekonzept auf den Weg bringen. Aber nicht nur das, die Liberale ist vor allem auch verärgert, weil die Ministerin den Sozialausschuss am Vortag nicht über die Lockerung informiert habe. „Bei einem so sensiblen Thema hätte ich eine frühzeitige Einbindung des Parlaments als selbstverständlich erwartet. Dass dies nicht geschehen ist, muss entweder als Arroganz gewertet werden oder als Angst, die eigenen Ideen und Pläne zur Debatte zu stellen.“

Von Mandy Sarti