Hannover

Wer Hebamme werden will, muss künftig studieren. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers vor, der damit eine EU-Richtlinie umsetzt. In Niedersachsen sollen Hebammen ab dem Wintersemester 2020/2021 an vier Hochschulstandorten ein Bachelorstudium aufnehmen können, teilte Wissenschaftsminist...