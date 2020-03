Die juristische Aufarbeitung der Rathausaffäre geht dem Ende zu – am Mittwoch geht’s in einem Kurztermin um den persönlichen Hintergrund von Ex-Dezernent Harald Härke, Ex-OB-Stefan Schostok und seinen früheren Büroleiter Frank Herbert. Am Donnerstag wird die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten.