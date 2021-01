Hannover

Biertrinken für den guten Zweck: Während eine deutschlandweit bekannte Brauerei mit dem Verkauf ihrer Produkte angeblich den Regenwald retten möchte, wollen sie mit ihrer Aktion aus der Not eine Tugend machen. Weil Veranstaltungen ausbleiben und die Gaststätten geschlossen sind, ist das Lager der Brauereigenossenschaft „ Nordstadt braut!“ voll. Mit der Aktion „Soli-Saufen für Hannover“ wollen sie nun die Kisten an den Mann bringen und damit Gutes tun. Denn: Mit dem Lagerverkauf soll auch die krisengebeutelte Club-Szene in Hannover unterstützt werden.

„Wir müssen in der aktuellen Situation alle zusammenhalten“, erklärt Initiator Marc-Oliver Schrank, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von „ Nordstadt braut!“. Weil der Absatz durch ausbleibende Events und Konzerte sowie dem fehlenden Barbetrieb fehle, sei das Lager voll. Normalerweise seien Clubs große Abnehmer, berichtet Schrank. „Aber die sind leider geschlossen und müssen selber zusehen, wo sie bleiben.“

„Ohne solche Soliaktionen wäre es viel schwieriger“

Auch wenn die Betreiber noch viel mehr unter den Corona-Maßnahmen leiden würden, sieht sich auch die Brauereigenossenschaft mit einem Problem konfrontiert: die Haltbarkeit des Lagerbestands. Eine große Menge der Brauspezialitäten droht abzulaufen. Ein dickes Minusgeschäft droht. „Getreu dem Motto ,Das Lager ist voll, die Clubs sind leer’ reifte deshalb die Idee des solidarischen Lagerverkaufs, von der wir am Ende hoffentlich alle profitieren können“, so Schrank.

Eine Kiste Bier kostet 29 Euro. Drei Euro davon sollen an die Clubs gehen, verspricht Schrank und präzisiert: „Damit wollen wir das Bei Chez Heinz, die Glocksee und das Subkultur unterstützen.“ Und das kommt an: „Wir finden die Aktion super“, freut sich „Bei Chez Heinz“-Chef Jürgen Grambeck. Er rechnet für das Jahr 2020 mit einem Minus von etwa 30.000 Euro. „Ohne solche Soliaktionen – wie auch mit unserem Pin-up-Kalender – wäre es viel, viel schwieriger.“

Verkauf immer freitags – 700 Kisten im Lager

Der Verkauf soll ab kommenden Freitag immer freitags von 17 bis 19 Uhr direkt am Lager in der Bodestraße 2-4 stattfinden. Etwa 700 Kisten gibt es. Neben der Sorte „Haltenhopf“ (hopfiges Lagerbier) steht auch das Rhabarberradler „Kopernikuss“ zur Auswahl. Die darin enthaltende Brause wird vom „Bierverlag Linden“ produziert, die Anfang Januar von der Brauereigenossenschaft übernommen wurde, wie Schrank verrät. „Wir haben eh schon viel zusammengearbeitet und uns nun dazu entschlossen, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam stärker zu werden.“

Wegen der aktuellen Corona-Richtlinien findet der Lagerverkauf im Freien statt, Kunden werden gebeten, bei der Abholung eine Maske zu tragen. Auf dem Gelände herrscht zudem ein Trinkverbot. Auch Grambeck appelliert: „Bitte haltet euch alle an die Regeln. Damit wir möglichst schnell aus dem Lockdown rauskommen und bald wieder zusammen trinken und feiern können.“

Von Jens Strube