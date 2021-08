Hannover

Die Zahl der an einem Verkehrsunfall beteiligten Radfahrern hat laut dem erstmals von der Polizei für Hannover erstellten „Lagebild Radverkehr“ seit dem Jahr 2011 deutlich zugenommen – um 604 Fälle, was 26,5 Prozent entspricht. Von den im vergangenen Jahr 2616 polizeilich registrierten Unfällen mit Radfahrenden als Beteiligten waren demnach 1549-mal die Radfahrenden Unfallverursacher, etwas mehr als 59 Prozent.

Dabei wiederum war in 160 Fällen Alkohol im Spiel (etwas mehr als jeder zehnte Fall), 133-mal Radfahren auf der falschen Seite (rund neun Prozent) und 117-mal machten die Fahrer Fehler beim Einfahren in den laufenden Verkehr. Das ist jeweils deutlich mehr als bei allen anderen registrierten Ursachen mit Radfahrenden als Auslöser.

Schuld an Verletztenzahl

Auffällig ist laut Polizei, dass der Anteil der Radfahrenden als Verursachende eines Unfalls mit Personenschaden inzwischen bei mehr als 49 Prozent liegt, während es im Jahr 2011 rund 26 Prozent gewesen seien. Besonders auffällig sei da das (Corona-)Jahr 2020 mit einem Anstieg von 445 Unfällen, bei denen Radfahrende als Verursacher von Unfällen mit Personenschaden registriert worden seien – ein Plus von 69 Prozent.

Unfälle mit Radfahrern in Hannover

Mehr Fahrräder unterwegs

Dass der Radverkehr in Hannover wächst – und damit die Wahrscheinlichkeit von Unfällen mit Fahrradbeteiligung steigt -, zeigen die Ergebnisse der 14 Zählstationen im Stadtgebiet. Sie sie verzeichneten im Jahr 2020 12,45 Millionen Fahrradbewegungen – fünf Prozent mehr als im Vorjahr und 16 Prozent mehr als im Jahr 2017 (damals wurde an neun Stellen gezählt).

Drei Viertel mindestens verletzt

Radfahrende werden laut dem Lagebild Radverkehr in mehr als drei Viertel der Radfahr-Unfälle als verunglückt registriert – sind also verletzt worden oder gar ums Leben gekommen. 2020 verstarben acht Verunfallte, im Jahr davor sieben. Die Polizei vermutet, dass eine hohe Zahl an Fahrradunfällen nicht polizeibekannt wird, sofern keine Person dabei verletzt wurde, Das sei bei Autounfällen anders, da gebe allein wegen der Sachschadenregulierung es ein höheres Interesse, die Polizei zu rufen, .

ADFC-Kritik: Falsch und unseriös!

Anette Teuber vom Vorstand des Fahrradclubs ADFC in der Region Hannover ärgert sich über die Aussagen der Polizei Hannover, wonach das Fahren auf der falschen Radwegseite die zweithäufigste Unfallursache im hannoverschen Radverkehr sei.

„Das ist definitiv falsch. Von 2616 Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden sind gerade mal 560 Unfälle in dieser Statistik aufgeführt. Davon sind 133 Unfälle auf die falsche Fahrbahnseite zurückzuführen, somit fünf Prozent aller Unfälle - die zweithäufigste Ursache kann das ja wohl nicht sein“, schreibt sie der NP und der Polizei. Und weiter: „In der Berichterstattung so zu tun, als sei das Fahren auf der falschen Seite eine der Hauptursachen für die 2616 verunglückten Radfahrenden, die es 2020 zu beklagen gab, ist absolut unseriös.“

Andere gefährliche Situationen

Und so begründet sie ihre Kritik: „Unfallursachen, in denen Radfahrende nicht als Verursacher des Unfalls gelten, werden überhaupt nicht erfasst.“ Dabei wüssten sie und der ADFC „aus anderen Statistiken und täglichem eigenen Erleben“ dass etwa Abbiegesituationen für Radfahrende gefährlich sind, ebenso wie Autotüren, die plötzlich geöffnet werden, und dass häufig die Vorfahrt Radfahrender missachtet werde. Doch kämen „alle diese Ursachen in der Statistik der Polizei bislang schlichtweg nicht vor“, weswegen sich aus ADFC-Sicht „daher daraus auch keine verlässlichen Schlüsse ziehen lassen“.

Klar: nervig und ärgerlich

Natürlich sei das Befahren von Radwegen in Gegenrichtung „gefährlich, weil Autofahrende oft nicht in beide Richtungen schauen“. Das mache auch keinen Unterschied bei in beide Richtungen freigegebenen Radwegen. Auch für sie persönlich sei es „ unglaublich nervig und ärgerlich“, wenn ihr Falsch-Radler entgegenkommen, „besonders wenn der Radweg dafür viel zu eng ist“. Es soll keine Entschuldigung sein, doch sei ein Grund für solches Verhalten häufig „schlechte Infrastruktur wie fehlende Querungsmöglichkeiten, miese Ampelschaltungen und unklarer Verkehrsführung“.

Forderung an Polizei

Der ADFC erwarte von der Unfallstatistik der Polizei „in Zukunft konkretere Aussagen über Unfallursachen aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung,“ zudem eine „Auswertung über die anderen Unfallbeteiligten“ (also etwa Kfz-Fahrrad, Fahrrad-Fahrrad, Fahrrad-Fußverkehr). Zudem wünsche sie sich Klarheit darüber, welche Anteile am Unfallgeschehen welche jeweilige Kombination hatte, „unterteilt nach Auswirkungen und Verursachenden.“

Polizei: Verfehlung aufzeigen

Die Polizei verweist gegenüber der NP darauf, dass „Verkehrssicherheitsarbeit immer problembezogen“ sei und daher „auf die statistisch feststellbaren Verfehlungen der Unfallverursachenden“ ziele.

Wenn etwa ein Radfahrender durch das unachtsame Öffnen einer Autotür geschädigt wird, soll so etwas künftig durch mehr Aufmerksamkeit beim Aussteigen aus dem Auto vermieden werden – und nicht Radfahrende dazu aufgerufen werden, während der Fahrt ständig darauf zu achten, wo sich eine Autotür öffnen könnte.

Entsprechend sei die Statistik aufgebaut: Es würden die häufigsten Ursachen aufgezeigt und dargestellt, wie viele Verkehrsteilnehmende diese Art Fehlverhalten begangen und einen Unfall verursacht haben.

Viele Ursachen ohne Häufung

Im Lagebild Radverkehr sei lediglich dargestellt, dass von 1549 Fällen mit Fahrradfahrenden als Verursachenden 133-mal Fahren auf der falschen Straßenseite Unfallursache war - und das sei nun einmal die zweithäufigste Ursache in Hannover gewesen. Bei den nicht eigens aufgeführten restlichen 989 Unfällen mit Fahradfahrenden als Auslöser gab es laut Polizei „viele einzelne Ursachen, bei denen in der jeweiligen Zuordnung keine statistische Häufung feststellbar war.“ Daher seien diese nicht abgebildet worden. Und in den 1067 nicht weiter detailliert dargestellten Unfällen waren Fahrradfahrende eben nicht schuld.

In Zukunft anders

Dennoch: Die Polizeidirektion Hannover nimmt sich laut Pressesprecher Marcus Schmieder „diese Kritik zu Herzen und berücksichtigt die detailliertere Umsetzung und grafische Darstellung im nächsten Lagebild Radverkehr“. Darüber hinaus sei die Polizeidirektion Hannover nicht nur mit dem ADFC im Gespräch, sie setze auch darauf, dass mit ihrer neuen Fahrradstaffel „die Verkehrssicherheitsarbeit durch das hautnahe Erfahren der Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr positiv bereichert“ wird.

Von Ralph Hübner