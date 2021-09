Lage am Flughafen Hannover hat sich etwas entspannt

Hannover

Die Lage am Flughafen hat sich beruhigt. Die endlosen Schlangen der letzten Tage sucht man am Flughafen in Langenhagen am Sonntag zum Glück vergeblich. Flughafenleitung und -personal scheinen ihre Differenzen überwunden zu haben. Die Befürchtung der meisten Passagiere, auch am Sonntag lange warten zu müssen, hat sich somit nicht bewahrheitet.

„Ich war zu Besuch in Hannover und natürlich super genervt, als ich von den ewigen Wartezeiten gehört habe“, erzählt Ricarda Hofmann. Die Teleshopping-Moderatorin freut sich, dass ihr Flug zurück nach München nun doch planmäßig abgewickelt werden kann. „Offenbar haben sich genügend Menschen beschwert“, so die 55-Jährige.

Glücklich darüber, dass sich die Lage endlich entspannt hat, sind auch Erika (76) und Carl-Ludwig Will (82). „Wir haben die Bilder im Fernsehen gesehen und uns gleich Sorgen um unseren Flug gemacht. Wir wollen unsere Kinder in Wien besuchen und haben schon vor zwei Jahren gebucht“, erzählt das Ehepaar aus Hannover. Jetzt freuen sie sich, dass es endlich losgeht.

Am Sonntag hatte sich die Lage etwas entspannt. Quelle: Drünkler

Verständlich. Denn nach Pandemie und Bahnstreiks hätten wohl die wenigsten Reisenden Verständnis für erneute Ausfälle und Verspätungen gehabt.

Von Mareike Sophie Drünkler