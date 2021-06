Lässt Verkehrspolitik Hannovers Ratsbündnis platzen?

Hannover

Am Montag war ein Krisengespräch. Für den heutigen Dienstag steht wahrscheinlich das nächste an. SPD, Grüne und FDP suchen gemeinsam mit Oberbürgermeister Belit Onay nach einem Kompromiss in Sachen Verkehrspolitik. Das Ratsbündnis steht wegen der Pläne der Stadt, für Experimente zur Zukunft der City Straßen in der Innenstadt zu sperren, kurz vor seinem Scheitern.

Schmiedestraße, Köbelinger Markt, Marktstraße und später auch die Straßen rund um die Oper sollen im Sommer zu Experimentierräumen werden. Die Stadt will im Rahmen des Innenstadtdialogs testen, welche neue Chancen sich bei weniger Autoverkehr bieten.

FDP spricht von „Unverschämtheit“

Einem Beirat, in dem auch die Anwohner vertreten sind, hat die Verwaltung das Vorhaben schon im Mai präsentiert. Das aber reicht vor allem der FDP nicht. Fraktionschef Wilfried Engelke hält die „kurzfristig angekündigten Straßensperrungen“ für „eine Unverschämtheit“. OB Onay missbrauche den Innenstadtdialog für Wahlkampf zugunsten der Grünen.

Die Verwaltung weist das zurück und verweist auf die Absprachen im Beirat. Allerdings haben auch SPD und CDU Zweifel, ob das denn allein reicht. Sinnvoller, so argumentieren sie, wäre es, die Ratsgremien einzubinden und über die Pläne beschließen zu lassen.

Kompromiss muss bis Donnerstag stehen

„Wir sind darüber in intensiver Diskussion“, sagt FDP-Parteichef Patrick Döring. Er wirft der Verwaltung vor, bereits gefasste Beschlüsse völlig außer Acht gelassen zu haben. „Wir hatten gerade für die Schmiedestraße geregelt, dass es keine probeweise Sperrungen gibt.“ Bis zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstag müsse eine Lösung gefunden werden.

Die Zeit drängt, denn die ersten Sperrungen sind ab kommenden Montag geplant. In den ersten Tagen des Experiments will die Stadt selbst die Experimentierräume bespielen. Vom 12. Juli an sollen dann Gruppen und Gewerbetreibende die Flächen übernehmen und dort kreative Ideen umsetzen. Vom 30. August bis 12. September sollen die Straßen rund um die Oper zum Kulturdreieck werden.

„Wegen 250 Meter Straßensperrung für einen Monat gibt man kein erfolgreiches politisches Bündnis auf“, wirbt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin um neues Aufeinander-Zugehen. Die SPD plädiert für eine zeitliche Verschiebung der Experimentierräume. Straßen zu sperren kurz nach dem Ende des Lockdowns, sei nicht sinnvoll, findet Fraktionschef Lars Kelich. Er fände es besser, „das in den Herbstferien oder zum Weihnachtsmarkt zu machen“. SPD-Parteichef Adis Ahmetovic appelliert an alle: „Das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss.“ Allerdings wirft auch er der Verwaltung „gravierende kommunikative Probleme“ vor.

Verschiebt sich Umbau der Verwaltungsspitze?

Sollte bis zum Donnerstag kein Kompromiss stehen und das Bündnis scheitern, hätte das gravierende Konsequenzen. Bis zur Kommunalwahl sind es zwar nur noch 75 Tage, aber wichtige Entscheidungen stehen an. Der Rat will in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause Sabine Tegtmeyer-Dette als Erste Stadträtin sowie Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin verabschieden. Für die Bestellung des Stadtkämmerers Axel von der Ohe (SPD) zu Onays Stellvertreter fehlte ohne die Stimmen der FDP die Mehrheit, für die Wahl Anja Ritschels zur neuen Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin reichte es allein mit SPD (20 Stimmen) und Grünen (10 Stimmen) ebenfalls nicht.

Schon ist von „Deutschlandbündnis“ die Rede

„Das Bündnis wird nicht scheitern“, versichert Ahmetovic. Doch einige im Rat rechnen sich schon die neuen Möglichkeiten aus für den Fall, dass doch. Bis zur Zusammensetzung des neuen Rates würde entweder mit wechselnden Mehrheiten entschieden, heißt es. Oder in Hannovers Rat entstünde ein „Deutschlandbündnis“ aus CDU, SPD und FDP, also Schwarz-Rot-Gold. Für die Liberalen, die derzeit bundesweit einen politischen Höhenflug erleben, wahrscheinlich eine sehr verlockende Vorstellung.

Die CDU beobachtet das Ringen um den Kompromiss gelassen. Sie hat eine Aktuelle Stunde im Rat zur Verkehrspolitik beantragt. Ihr baupolitischer Sprecher Felix Semper forderte Onay schon vor Wochen auf, „seine Alleingänge zu beenden“.

Von Vera König