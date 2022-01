Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos hinkt aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie (VDA) weiter dem steigenden Interesse an Elektromobilität hinterher. Im aktuellsten Ladesäulenranking hat sich dabei die Region Hannover in zwei von drei Kategorien deutlich verbessert. In Sachen Schnelllademöglichkeiten klemmt es allerdings noch sehr.