Pressemitteilungen aus der Justiz sind meistens nüchtern abgefasst. Ironie findet man eigentlich nie darin. Im vorliegenden Fall ist das anders: Es ging um die Eigenbedarfsklage eines Vermieters in Laatzen. Insgesamt vier Kündigungen sprach der Vermieter zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 gegen ein Paar aus. Wobei die Begründungen immer abenteuerlicher wurden.

Die erste Kündigung am 1. Oktober 2019: Der Vermieter wollte in die Vier-Zimmer-Wohnung (68 Quadratmeter) ziehen. Grund: damit sich sein 21-jähriger Sohn „ohne Störung der Eltern“ mit Freunden und Freundinnen treffen könne. Sein Zimmer sei jetzt nur 8,9 Quadratmeter groß.

Alle Klagen wegen Eigenbedarfs wurden abgewiesen.

Im gleichen Zeitraum wurde in dem Haus eine Erdgeschoßwohnung frei. Doch da wollte der Vermieter nicht einziehen, weil seine Frau „panische Angst vor Einbrechern“ habe. Später brachte der Kläger hervor, dass sein Sohn unter einer Immunerkrankung leide und auf dem Stand eines 14-Jährigen sei. Er sei zu 50 Prozent schwerbehindert. Aufgrund seiner Panikattacken könne er keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um zu seiner Ausbildungsstätte zu gelangen. Deshalb müsse der Vermieter Eigenbedarf anmelden, weil die neue Wohnung deutlich näher zur Ausbildungsstätte liege.

Angesichts solch hanebüchener Klagegründe heißt es in der Pressemitteilung: „Es ist schon erstaunlich, was dem Gericht und den Beklagten hier zugemutet wird.“ Letztendlich heißt es in der Pressemitteilung: „Tatsächlich wachsen Kinder furchtbar schnell heran, werden älter und ehe man sich versieht, sind sie groß.“ Allerdings geschehe das nicht innerhalb von viereinhalb beziehungsweise zwei Monaten.

Und eigentlich macht das Verhalten des Vermieters nur „sprachlos“. Erst die Rede von einem 21-Jährigen, der es auch mal krachen lassen will. Und dann sei der junge Mann lediglich auf dem Stand eines 14-Jährigen. Weitere Klagegründe (unberechtigte Haltung eines Hundes, nicht geleistete Mietzahlungen) erwiesen sich ebenfalls als haltlos.

Gerichtssprecher Koray Freudenberg: „Alle ausgesprochenen Klagen waren gegenstandslos.“ Das ist dann mal eine ausgesprochen ironiefreie Feststellung.

