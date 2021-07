Laatzen

Für die Spaziergänger war es ein herzzerreißender Anblick: Ein junger, noch flugunfähiger Turmfalke bewegte sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr nur tollpatschig und unbeholfen über den Messeparkplatz an der Karlsruher Straße (Laatzen). Offenbar war das Jungtier aus dem Nest gefallen, vielleicht bei einem ersten, missglückten Flugversuch. Weitere Anstrengungen in dieser Richtung unternahm der kleine Falke jedenfalls nicht.

Die Spaziergänger alarmierten besorgt die Feuerwehr. Die Ortswehr Rethen schickte drei Tierretter an den Einsatzort. Da der Jungfalke augenscheinlich unverletzt war, entschieden sie sich, ihn ins Nest zurückzubringen.

Das allerdings war leichter gesagt als getan. Denn ihre Behausung hatten die Vogeleltern hoch oben auf einer Laterne gebaut, die eigene Leiter der Helfer reichte nicht aus. Schließlich orderten sie eine Drehleiter, und der Rücktransport gelang. Oben blickten ihnen die vier Geschwister des verunglückten Jungvogels entgegen, von denen drei bereits flugfähig waren. Der kleine Nachzügler wird wohl nicht lange auf seine nächste Flugstunde gewartet haben.

Von Andreas Krasselt