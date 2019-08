Hannover

Das Landeskriminalamt ( LKA) kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Nach der Affäre um geklaute Verschlussakten (über V-Leute) im Privatauto eines Ermittlers und der Enttarnung eines V-Mannes in der Göttinger linksextremen Szene ist wieder ein wichtiges Dokument in der Behörde verloren gegangen.

Ministerium bestätigt verschwundenes Dokument

Einen entsprechenden NDR-Bericht bestätigte am Abend das Innenministerium der NP. „Im Rahmen einer kurzfristig vorzunehmenden Überprüfung“ habe das LKA „den unklaren Verbleib eines Dokuments (Geheimhaltungsgrad „VS-Vertraulich“) gemeldet“, schrieb ein Sprecher auf NP-Anfrage. Dabei handele es sich um ein „periodisches Informationsschreiben, eine Art wöchentlicher Newsletter“ – erklärte ein weiterer Ministeriumssprecher.

Disziplinarverfahren eingeleitet

Ganz so ohne ist das nicht, immerhin trägt das Papier den Zusatz „VS-Vertraulich“ (VS für Verschlusssache), allerdings gehe es nicht um Leib und Leben etwa von V-Männern oder anderen Mitarbeitern. Es gebe verschiedene Vertraulichkeitsstufen, diese gehöre zu den geringsten Geheimhaltungsstufen. Dennoch wurden im LKA Disziplinarverfahren gegen drei Personen eingeleitet, „eine dieser Personen wurde mit einer anderen Aufgabe vertraut“.

Nach dem Skandal um geklaute Verschlussakten vor einigen Wochen hatte die FDP eine Inventur der Sicherheitsbehörden angemahnt. Dabei fiel auf, dass das „Dokument, das am 03.08.2018 gegen Unterschrift an einen Mitarbeiter ausgehändigt worden war, ungeklärt ist“, so das Innenministerium.

FDP hält Pistorius für überfordert

Der oberste Dienstherr, Innenminister Boris Pistorius ( SPD), scheine mit Blick auf die „vielen Einzelfälle überfordert“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der NP. „ Pistorius hat sein Haus nicht im Griff.“ Der Vorgang werfe kein gutes Licht auf die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen und sei ein schlechtes Signal für andere Bundesländer, „weil die nicht wissen, ob man sensible Daten an Niedersachsen weitergeben kann, wenn die verschwinden oder gestohlen werden“. Die Antwort des Innenministeriums offenbare „eine erschreckende Leichtfertigkeit im Umgang mit geheimhaltungsbedürftigen Informationen“. Bereits seit einem Jahr werde eine sensible Akte vermisst. „Skandalös daran ist nicht nur, dass solch ein Vorgang überhaupt möglich ist, sondern vor allem auch, dass das Fehlen der Akte offenbar niemandem aufgefallen ist, bis meine Fraktion nachgefragt hat.“

Akten als Chefsache?

Die Grünen fordern den Innenminister auf, „nicht länger von Einzelfällen zu sprechen, sondern Aufklärung und Beseitigung offenkundiger Systemprobleme bei der Aktenführung zur Chefsache zu machen“, so Fraktionschefin Anja Piel.

Von Petra Rückerl