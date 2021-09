Schwerste- und Organisierte Kriminalität, Cyberangriffe, Hasskriminalität, Spuren, die immer digitaler werden: Auf das LKA Niedersachsen kommt in den nächsten Jahren viel Arbeit zu. Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Behörde in Hannover spricht Präsident Friedo de Vries in einem Interview über die künftige Kriminalitätsbekämpfung – und wagt auch einen Blick zurück.