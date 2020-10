Hannover

Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Henschel (45) vom Landeskriminalamt ( LKA) warnt vor Fakeshops im Internet. Denn Corona und die Folgen wie Homeoffice werden von den Tätern kräftig genutzt. Um mehr als 200 Prozent stieg die Anzahl dieser Shops 2020 von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr.

Wir kennen Fake News, was sind denn Fakeshops?

In Fakeshops im Internet wird vorgegeben, Ware zu verkaufen. Wenn man dann bestellt und bezahlt hat, wird die Ware nicht geliefert. Die gängige Methode ist die Vorkasse. In der Regel werden einem erst einmal optisch verschiedene Zahlungsmethoden dargestellt, aber wenn es dann tatsächlich ums Bezahlen geht, bleibt nur noch die Vorkasse.

Mit welchen Artikel wird geworben?

Eigentlich geht das querbeet, das kann Mode sein, Schuhe, Klamotten, TV-Geräte, Fahrräder, E-Bikes, Smartphones der neuesten Generation. Im Sommer wurden mehr Artikel für den Garten bis hin zu Pools angeboten, weil die Leute in diesem Jahr durch Corona verstärkt zu Hause geblieben sind. Man kann davon ausgehen, dass es jetzt Weihnachtsgeschenke wie neueste Spielkonsolen sind, die im normalen Handel möglicherweise schon ausverkauft sind. Produkte, für die ein großer Bedarf da ist, die es aber nur in einem geringen Bestand gibt.

LKA-Mann Hans-Joachim Henschel Quelle: LKA

Gab es coronaspezifische Angebote?

Ja, wir hatten Ende Februar eine erste Warnmeldung herausgegeben. Ein Fakeshop gab vor, aus Niedersachsen zu stammen. Er bot Masken, medizinische Produkte in Namen einer Apotheke, die es tatsächlich in Niedersachsen gibt, die aber mit dem Shop nichts zu tun hatte. Dort konnte man per Vorkasse die bereits rarer werdende Produkte wie Atemschutzmasken bestellen – und nutzte die Panik der Leute damit aus.

Viele erstatten keine Anzeige

Wo sitzen die Täter?

Die können überall sitzen, wir haben keinen Schwerpunkt in Deutschland. Diese Shops versuchen weltweit Geld zu machen - viele Spuren führen Richtung Asien, Russland, Afrika.

Manche Internetadressen dieser Fakeshops kommen den Verbrauchern bekannt vor. Was steckt dahinter?

Es kann sein, dass mal bestehende und schon beim Provider gekündigte Shops von den Täter übernommen, also wiederbelebt, werden. Der Vorteil für sie ist, dass die Suchmaschinen diese Domain schon kennen und sie recht weit oben im Suchergebnis sind. Täter können aber auch schlecht gepflegte und unzureichend geschützte Internetseiten durch Hacking übernehmen. Selbst Partner von Amazon können gekapert werden – ein Shop, der zuvor etwa Tee verkaufte, verfügt dann beispielsweise über Nacht über 300.000 bis 500.000 verschiedene andere Produkte, die nichts mit Tee zu tun haben.

Gibt es Opferzahlen seit der Corona-Krise?

Konkrete Zahlen sind schwer zu nennen. Manche haben zwar gemerkt, Opfer eines Fake-Kaufs geworden zu sein, wollen aber wegen des geringen Betrags nicht zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Das ist übrigens ein Fehler, jeder sollte dies tun, damit wir Kenntnis erhalten und Spuren nachverfolgen können. Wir haben aber festgestellt, dass es eine prozentuale Steigerung der Fakeshops von mehr als 200 Prozent im Januar bis September 2020 im Vergleich zum Vorjahr gibt.

Vorkasse , Gütesiegel, Impressum

Wie erklären Sie sich diese Steigerung?

Die Täter nutzen coronabedingte Verhalten aus wie Homeoffice. Die Leute sind mehr zu Hause, mehr am Computer, kaufen mehr für die Wohnung oder den Garten ein, weil sie nicht reisen oder ins Freibad können. Genau dazu passende Artikel wie Pools werden angeboten.

Wie sollten Verbraucher reagieren, wenn sie vermeintliche Schnäppchen im Internet finden?

Wenn Vorkasse verlangt wird von einem Shop, den man bisher nicht kannte, ist Vorsicht geboten. Da mag man dem einen oder anderen Shop Unrecht tun, der nicht anders anbieten kann. Aber man kann ja vor dem Kauf recherchieren. Man schaut sich die Web-Seite genauer an, recherchiert im Netz dazu. Wenn ein Impressum genannt wird, wenn es eine Adresse gibt, kann man über Kartendienste schauen, wo der Shop sich befinden soll. Wenn Gütesiegel angegeben sind und man diese anklickt, muss man normalerweise auf deren Original-Webseite geführt werden – dort wird dann Auskunft über den Shop gegeben. Oft kreieren die Täter aber eigene Gütesiegel oder kopieren echte Gütesiegel auf die Seiten, aber dann kann man dort nicht weiterklicken. Man kann nach Fehlern auf der Webseite schauen. Das Wichtigste ist, vor dem Kauf einmal mehr nachzudenken und nicht unüberlegt sofort kaufen.

An wen wenden sich Menschen, die meinen, Fakeshops zu erkennen?

Man geht auf unsere Seite www.polizei-praevention.de, die die Verbraucher vor Gefahren im Netz warnt. Wir können hier zeitnah und aktuell informieren und beantworten direkt Fragen, auch zu möglichen Fakekäufen. Am Mittwoch ist dieser Ratgeber übrigens sieben Jahre alt geworden, deutschlandweit ist er einzigartig.

Von Petra Rückerl