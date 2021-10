Hannover

Die Impfung gegen Covid-19 ablehnen und gleichzeitig einen Impfausweis haben wollen, um wie Geimpfte shoppen, tanzen, Essen gehen zu können? Das greift um sich: Immer mehr Menschen greifen auf Fälschungen zurück. Was manche nicht wissen: Das ist weder ein Kavaliersdelikt noch eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Nicht nur das Herstellen und Verbreiten, auch die Nutzung gefälschter Impfpässe ist strafbar.

Zuletzt sei die Anzahl der festgestellten Fälle von falschen Impfausweisen sprunghaft angestiegen, gibt das Landeskriminalamt (LKA) bekannt. In Niedersachsen habe das LKA von Januar bis einschließlich September eine „untere dreistellige Anzahl an Fällen festgestellt“, berichtete LKA-Sprecherin Katrin Gladitz. Aber: Das LKA weist die sogenannten „Anhaltefälle“ aus. Das heißt, darunter könne es sich auch nur um einen Fall handeln, dieser aber eine Vielzahl von gefälschten Impfpässen beinhalten. Eine Auswertung der Anzahl der Impfpässe sei aus arbeitsökonomischen Gründen nicht möglich.

Ausweise leicht zu fälschen

Was es den Betrügern leicht macht: Blankoimpfpässe kann man sich im Internet bestellen, erst mit gefälschtem Stempel, Aufkleber und Unterschrift wird es kriminell und die Schwelle zum Betrug und zur Urkundenfälschung überschritten. Und: Impfpässe verfügen – anders als etwa Personalausweise – über keine spezifischen Sicherheitsmerkmale. In der Regel würden sich in den Impfausweisen gefälschte Aufkleber oder Stempel befinden. Meist würden die gefälschten Papiere in den Apotheken beim Vorlegen zum Erhalt des digitalen Impfzertifikats vorgelegt. Gefälschte Impfpässe seien nicht einfach zu erkennen, so das LKA.

Impfärzte waren bereits verstorben

Es sei denn, die Betrüger lassen eine gewisse Schlampigkeit erkennen wie der Mann aus Velpke (Landkreis Helmstedt), der am 23. Juni 2021 in einer Wolfsburger Apotheke seinen Impfausweis digitalisieren lassen wollte. Dieser enthielt eine angebliche Corona-Erstimpfung vom 5. Januar und eine Zweitimpfung vom 2. März. Ansonsten gab es keinerlei weitere Eintragungen – weder Impfungen gegen Tetanus noch Masern, Röteln oder Mumps. Die Fälschung dieses Passes fiel weiterhin auf, weil die beiden Ärzte, die die Impfungen angeblich vorgenommen haben sollten, zum Zeitpunkt des angeblichen Pikses bereits verstorben waren. Der 26-Jährige wurde am 19. Oktober wegen Urkundenfälschung eines Impfpasses zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt.

Apothekenpersonal schaut genau hin

Ein entsprechendes Strafverfahren steht auch noch einem 33-Jährigen bevor, der sich kürzlich in einer Apotheke in Berenbostel ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen wollte. Eine pfiffige Apothekerin erkannte die Fälschung und rief die Polizei. Auch eine Seelzerin (39) probierte es in der vergangenen Woche in einer Apotheke – und scheiterte am geschulten Apothekenpersonal. Anzeige!

Hin und wieder sollen auch Ärzte an gefälschten Attesten oder Impfausweisen beteiligt sein. Wenn diese die Impfpässe fälschten, würden die Fälle berufsrechtlich geprüft, sagte eine Sprecherin der Ärztekammer. Von einer Rüge bis zum berufsrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahren könnten die Mediziner so einiges erwarten. Allerdings habe die Ärztekammer in Niedersachsen bisher keinen Fall vorliegen.

Fotos von Impfausweisen nicht ins Netz stellen

Grundsätzlich appelliert das LKA Niedersachsen weiterhin, keine Fotos von echten Impfpässen etwa in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Erkennbare Chargennummern könnten Fälschern als Vorlage dienen.

Von Petra Rückerl